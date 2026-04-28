Ігор Кондратюк жорстко розкритикував LELEKA: чи є в України шанс на перемогу в Євробаченні-2026

Ігор Кондратюк та LELEKA

Реклама

Шоумен Ігор Кондратюк прокоментував пісню LELEKA для «Євробачення-2026» та шанси України після Нацвідбору, давши доволі різку аргументовану оцінку.

Продюсер зізнався, що не бачить у конкурсній композиції очевидного хітового потенціалу. Водночас він підкреслив, що трек має власне обличчя і не схожий на типові євробаченські заявки. Саме ця відмінність, за його словами, може зіграти на користь артистки. Кондратюк також нагадав про фактор уваги до України на міжнародній арені. Окремо він згадав попередні участі країни в конкурсі. Загалом його оцінка стримана, але не категорична.

«Мені було зрозуміло, що у 2022 році чи Аліна Паш поїде … чи потім поїхав Kalush, але буде колосальна реакція на виступ українців. Почалося повномасштабне вторгнення, Європа в шоці, європейський глядач безумовно не хоче війни і підтримає наших. І було зрозуміло, що там будуть колосальні бали просто українському учаснику. Але ще й пісня зайшла. І навіть якби виступала Аліна Паш, то я думаю, що в неї було б те ж саме перше місце. Мені здається, у неї була цікава композиція»,— заявив Кондратюк у інтерв’ю Telegraf.

Реклама

Після цього Кондратюк додав, що нинішня заявка сприймається ним інакше. Він не відчув у ній сильного «хітового удару», але визнав наявність автентики та нестандартного підходу. За його словами, саме це інколи й стає вирішальним на сцені Євробачення, де несподівані рішення часто працюють краще за прогнозовані.

«Я не побачив великої хітовості в цій пісні, але там є автентика, оригінальність. Подивимось. LELEKA — може бути. А для нацвідбору скандали — це прекрасно»,— ділиться зірка.

Новини партнерів