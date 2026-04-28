Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь заявила про початок пологів і показалася з чоловіком
Інна вже вирушила до пологового.
Переможниця романтичного реаліті «Холостяк-13» Інна Бєлєнь заінтригувала прихильників новинами про початок пологів.
Блогерка, яка невдовзі вперше стане мамою, опублікувала в Instagram ніжні кадри з чоловіком Іваном. На відео закохані обіймаються та проводять останні миті вдвох перед важливою подією. У підписі Інна натякнула на те, що вже почався процес пологів: «Якщо ви це бачите, то ми вже їдемо за нашим щастям. Скоро в цих обіймах буде +1».
До слова, раніше Інна відверто розповідала про складний перебіг вагітності. За її словами, лікарі зафіксували подвійне обвиття пуповиною у малюка, через що планували госпіталізацію та стимуляцію пологів заради безпеки дитини.
Тож зараз підписники масово підтримують майбутню маму, бажаючи їй легких пологів і якнайшвидшої зустрічі з малюком. У пари має народитися донечка.
З Богом, хай все пройде якнайкраще для лялечки й вас
Легких пологів, щоб все пройшло добре
Нехай все пройде з легкістю для мами, чекаємо на гарні новини
Зазначимо, після участі у проєкті «Холостяк-13» Інна Бєлєнь побудувала особисте життя з чоловіком Іваном — своїм однокласником. Їхня історія кохання розпочалася ще 2013 року, але справжній шанс пара дала одне одному вже після завершення шоу і розриву Інни з Олександром Тереном.