- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 668
- Время на прочтение
- 1 мин
Победительница "Холостяка-13" Инна Белень заявила о начале родов и показалась с мужем
Инна уже отправилась в роддом.
Победительница романтического реалити «Холостяк-13» Инна Белень заинтриговала поклонников новостями о начале родов.
Блогерша, которая вскоре впервые станет мамой, опубликовала в Instagram нежные кадры с мужем Иваном. На видео влюбленные обнимаются и проводят последние мгновения вдвоем перед важным событием. В подписи Инна намекнула на то, что уже начался процесс родов: «Если вы это видите, то мы уже едем за нашим счастьем. Скоро в этих объятиях будет +1».
К слову, ранее Инна откровенно рассказывала о сложном течении беременности. По ее словам, врачи зафиксировали двойное обвитие пуповиной у малыша, из-за чего планировали госпитализацию и стимуляцию родов ради безопасности ребенка.
Поэтому сейчас подписчики массово поддерживают будущую маму, желая ей легких родов и скорейшей встречи с малышом. У пары должна родиться дочь.
С Богом, пусть все пройдет как можно лучше для куколки и вас
Легких родов, чтобы все прошло хорошо
Пусть все пройдет с легкостью для мамы, ждем хороших новостей
Отметим, после участия в проекте «Холостяк-13» Инна Белень построила личную жизнь с мужем Иваном — своим одноклассником. Их история любви началась еще в 2013 году, но настоящий шанс пара дала друг другу уже после завершения шоу и разрыва Инны с Александром Тереном.