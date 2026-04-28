Победительница "Холостяка-13" Инна Белень заявила о начале родов и показалась с мужем

Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

Победительница романтического реалити «Холостяк-13» Инна Белень заинтриговала поклонников новостями о начале родов.

Блогерша, которая вскоре впервые станет мамой, опубликовала в Instagram нежные кадры с мужем Иваном. На видео влюбленные обнимаются и проводят последние мгновения вдвоем перед важным событием. В подписи Инна намекнула на то, что уже начался процесс родов: «Если вы это видите, то мы уже едем за нашим счастьем. Скоро в этих объятиях будет +1».

Беременная Инна Белень с супругом / © instagram.com/innka_belen

К слову, ранее Инна откровенно рассказывала о сложном течении беременности. По ее словам, врачи зафиксировали двойное обвитие пуповиной у малыша, из-за чего планировали госпитализацию и стимуляцию родов ради безопасности ребенка.

Поэтому сейчас подписчики массово поддерживают будущую маму, желая ей легких родов и скорейшей встречи с малышом. У пары должна родиться дочь.

Отметим, после участия в проекте «Холостяк-13» Инна Белень построила личную жизнь с мужем Иваном — своим одноклассником. Их история любви началась еще в 2013 году, но настоящий шанс пара дала друг другу уже после завершения шоу и разрыва Инны с Александром Тереном.

