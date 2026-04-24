Победительница "Холостяка" Белень шокировала осложнениями во время беременности: "Опасно для малыша"

Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

Реклама

Победительница романтического реалити "Холостяк-13", блогерша Инна Белень шокировала осложнениями во время беременности.

Знаменитость ждет рождения малыша. Блогерша сейчас находится на 40-й неделе беременности. В частности, дочь Инны Белень уже вот-вот должна появиться на свет. Однако блогерша в Instagram-stories жалуется, что роды у нее не наступают. Уже 28 апреля у Инны будет 41-я неделя беременности. Знаменитость говорит, что это уже опасно для малыша.

"Я приехала на осмотр и ничего хорошего не услышала: за последние три дня ничего не изменилось. Раскрытие 1 см, шейка не готова. Ждать дольше 41 недели опасно для малыша. А это уже во вторник", - поделилась Инна.

Реклама

Это не все сложности. УЗИ показало, что у малыша обвитие пуповиной через ножку и все тело. Инна Белень говорит, что это хоть и не что-то серьезное, однако ее это огорчило. Блогерша добавила, что очень хочет рожать именно естественным путем. Однако, если роды не наступят в ближайшее время, врачам придется их стимулировать. Также блогерша с медиками обсудила и вариант кесарева сечения. Однако знаменитость надеется, что этого удастся избежать.

"У малышки двойное обвитие, еще и через ножку и все тело. Это не страшно, но сам факт: роды не начинаются, у нее обвитие, я морально уже устала и надо ложиться в больницу, которых я до паники боюсь. Я максимально за естественный процесс, но когда это не противоречит здравому смыслу, потому что главное - это здоровье малыша и мамы. Поэтому план такой: понедельник, если ничего не изменится, меня кладут в больницу, катетер Фолея, прокол плодного пузыря, окситоцин, эпидуральная анестезия, роды", - поделилась блогерша.

