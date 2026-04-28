Зеленский / © Associated Press

Реклама

Российское руководство планирует дальнейшие наступательные операции против Украины даже несмотря на то, что именно признает их низкую эффективность.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко.

По словам главы государства, украинская разведка получила документы российского Генштаба, свидетельствующие о внутреннем понимании оккупантами несостоятельности выполнить поставленные политическим руководством задачи.

Реклама

«У нас есть конкретные документы российского Генштаба, которые подтверждают, что и сами оккупанты признают неспособность выполнить задачи своего политического руководства», — заявил Зеленский.

В то же время, несмотря на эти оценки, Кремль не отказывается от наступательных планов. Напротив, в России рассматривается возможность наращивания личного состава, в том числе путем расширения мобилизационных мероприятий.

Что известно после доклада разведки

Зеленский также отметил, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать наступательный потенциал противника. По данным разведки, показатель безвозвратных потерь российской армии уже достиг около 60% от общих потерь.

В ответ на эти угрозы Украина намерена усиливать давление на противника. Среди ключевых задач — увеличение потерь кафиров, расширение применения дронов на передовой, а также усиление санкционного влияния на российский военно-промышленный комплекс и нефтяную отрасль.

Реклама

Отдельно украинская сторона планирует проинформировать международных партнеров о дальнейших намерениях Москвы, в частности, о подготовке возможных операций против стран НАТО и попытках более глубокого вовлечения Беларуси в войну.

Новости партнеров