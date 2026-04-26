Не повторное наступление: генерал СБУ объяснил, в чем основная опасность от Беларуси

Главная угроза со стороны Беларуси заключается не в возможном повторном наступлении, а в том, что ее территория используется для постоянного давления со стороны России, фактически использующей соседнюю страну как плацдарм.

Об этом в эфире Эспрессо заявил генерал-майор запаса СБУ, директор агентства по реформированию сектора безопасности, заместитель председателя СБУ (2014–2015 гг.) Виктор Ягун.

«Важно понимать, что Беларусь точно уже не соседняя страна Украины и Польши, фактически, эта территория является военным плацдармом России», — пояснил он.

По словам Ягуна, основная опасность заключается именно в постоянном давлении, а не в подготовке к наступлению.

«Угроза заключается не в наступлении, а в постоянном давлении. В частности, как в Украине, так и в Польшу. Возможно ли наступление с территории Беларуси? По состоянию на сегодняшний день однозначно нет», — отметил генерал.

Он подчеркнул, что у белорусской армии нет необходимых ресурсов и мотивации для масштабной операции.

«То есть это невозможно провести под видом самостоятельной операции Беларуси. У белорусской армии нет ни ресурсов, ни мотивации для большого наступления», — добавил он.

В то же время, по словам Ягуна, ситуация может измениться при полном контроле России над использованием белорусской территории.

«Важно другое. Если Россия решит, что территория Беларуси снова будет использована без ограничений, то Москва может произвести определенные действия даже без согласия белорусского руководства», — пояснил он.

В таком случае, по его словам, белорусские военные могут быть интегрированы в российские подразделения.

«При таком сценарии белорусская армия будет рассеяна по российским подразделениям и тогда вопрос мотивации и наличия опыта уже не будет стоять», — подытожил Ягун.

