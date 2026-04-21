Наступление-2 на Киев из Беларуси: о чем предупредил военный эксперт

Войну в Украине Россия продолжит, создавая новую угрозу из Беларуси — на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным разведки, в приграничных Белоруссии происходит строительство дорог к украинской территории и налаживание артиллерийских позиций.

«Считаем, что Россия в очередной раз будет пытаться втянуть в свою войну Беларусь. Поручил соответствующими каналами предостеречь фактическое руководство Беларуси относительно готовности Украины защищать свою землю и независимость. Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны сдерживать руководство Беларуси от ошибок», — сообщил Зеленский.

Возможна ли эскалация войны в Украине на новых направлениях и двинутся ли российские войска повторно на Киев — все это в комментарии для ТСН.ua проанализировал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Я не могу назвать простым отвлечением внимания строительство путей и логистики. Но важно понимание ситуации. Во-первых, Беларусь для Украины не была, не является и не будет дружественной. Она будет потенциальной угрозой, пока война не закончится и пока Россия не будет побеждена. Пока мы не освободим свои территории так, чтобы у РФ не было желания продолжать оккупацию против Украины, пока в Беларуси не будет сменен режим Лукашенко, угроза есть и будет. Но на территории Беларуси не находится достаточной российской ударной группировки для начала вторжения в Украину в режиме Киев-2.0», — уверен Александр Коваленко.

По словам Коваленко, сейчас на территории Беларуси находится около 2000-2200 личного состава российских войск.

«Это представители ПВО, РЭБ, персонал, обслуживающий авиацию. Это точно не штурмовые элитные подразделения. В самой Беларуси личного состава сухопутных войск около 14 тысяч. С учетом того, что 24 февраля 2022 года с территории Беларуси вторжение в Украину осуществляла 40-тысячная группировка российских элитных подразделений, плюс спецназ, мне кажется, что 14 тысяч белорусских вояк — это совсем не то, что мы видели в 2022 году», — говорит аналитик.

К этому он добавляет: «Безусловно, те события, которые мы сейчас наблюдаем на территории Беларуси, — они вызывают беспокойство. Но они не критичны на уровне, мол, завтра начнется наступление на Киев-2.0. Что может быть? Если говорить о рисках, то мы наблюдаем, как вдоль границы российские оккупанты пытаются захватывать села, расположенные непосредственно на границе Харьковской, Сумской. В перспективе могут быть и приграничье в Черниговской области. Россия пытается «выгрызать» эти куски, создавать панические настроения и потом отчитываться, мол, смотрите, мы захватили… Таким образом, россияне пытаются нивелировать свои неудачи в зоне боевых действий».

По мнению Коваленко, такой же сценарий россияне могут пытаться устраивать и по границе с Беларусью.

«По северной границе. Таких сел хватает и ресурса Беларуси хватает, чтобы осуществлять такие провокации. Но они для режима Лукашенко могут очень плохо закончиться, потому что сейчас мы не в состоянии 2022 года, когда каждому партнеру доказывали, что нам нужно дать снаряды, ракеты, боеприпасы. Если будет необходимость, то мы сможем стрелять своим оружием. Поэтому ответ будет», — говорит аналитик.

Кроме того, как известно, недавно глава Беларуси объявил о мобилизации офицеров запаса.

По мнению Коваленко, пока такие действия Лукашенко не несут прямой угрозы для Украины. Не исключено, что Лукашенко вместе с российским диктатором Владимиром Путиным таким образом пытаются создать дополнительное напряжение для Украины.

«Он (Лукашенко — Ред.) это делает в качестве ситуативной меры для того, чтобы не столько привлечь внимание Украины, сколько для того, чтобы отвлечь внимание России. У Лукашенко сейчас нет особого желания принимать участие в войне против Украины», — высказывает свое мнение Александр Коваленко.

На днях президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что в ближайшее время в России может быть объявлена большая мобилизация для повторения масштабного наступления. Именно поэтому, по предположению Зеленского, в РФ сейчас существенно ограничивают доступ к соцсетям и, соответственно, ограничивают возможность протеста в соцсетях.

«Российская весенне-летняя наступательная кампания уже захлебнулась. Она имела наименее удачный старт за весь период с 2023 года. У россиян есть фазы — весенняя, летняя, осенне-зимняя. Весенне-летняя фаза-2026 — наименее удачная. Могу сказать, что они фактически ее провалили», — говорит Коваленко.

Но, по его словам, есть ряд угроз, которые россияне будут пытаться воплотить в жизнь.

«Поскольку российские войска сейчас воюют преимущественно пехотой, все зависит исключительно от пехоты. Россияне понимают, что им нужно больше человеческого ресурса. Сейчас у них добровольная мобилизация меньше потерь. Мобилизация не может компенсировать ежемесячные потери. Поэтому российский военно-политический режим будет вынужден принимать решение касательно общей мобилизации. Не думаю, что они будут называть ее именно общей, будут называть как-то иначе. Но без этого формата они не смогут вытянуть 2026 год. Поэтому когда эти процессы начнутся, мы должны к этому не просто готовиться, а уже быть готовыми. Готовы к тому, что у россиян в зоне боевых действий может оказаться не 30 тысяч дополнительного личного состава, а плюс 70, 80, 100 тысяч. Они постараются ежемесячно мобилизовать до 100 тысяч», — резюмирует эксперт.

