Люди разлетались в разные стороны: водитель влетел в толпу и устроил резню в Италии

Кровавая суббота в Италии / © ansa.it

В Италии в центре города Модена в субботу, 16 мая, мужчина на большой скорости въехал на автомобиле в толпу людей, после чего выскочил из салона и начал резать прохожих ножом. В результате кровавой атаки ранения разной степени тяжести получили по меньшей мере восемь человек — пять женщин и три мужчины.

Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

Злоумышленник специально выехал на пешеходную зону, где люди отдыхали в исторической части города.

По словам свидетелей трагедии, автомобиль нападавшего несся на бешеной скорости — более 100 км/ч. Машина буквально протаранила прохожих на тротуаре, от удара людей разбросало в разные стороны. Очевидцы описывают увиденное с ужасом и отмечают, что одна из пострадавших женщин на месте ампутировала обе ноги.

После страшного тарана водитель не остановился, а достал нож и попытался устроить резню на улице.

Несмотря на шок, прохожие не растерялись: группе отважных людей удалось свернуть и задержать нападающего непосредственно на месте преступления до приезда карабинеров.

Как выяснили журналисты, за рулем находился 31-летний Салим Эль Кудри. Правоохранители описывают его как «преступника второго поколения» (потомка мигрантов, родившегося или выросшего в Италии).

31-летний мужчина на скорости 100 кмч таранил пешеходов и резал их ножом / © ANSA

В настоящее время район ЧП полностью оцеплен полицией, медики продолжают бороться за жизнь четырех раненых, находящихся в критическом состоянии, а следователи выясняют мотивы нападающего.

