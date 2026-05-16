"Евровидение-2026": онлайн-трансляция финала конкурса

На сцену выйдут 25 стран-участниц "Евровидения-2026". Однако лишь одна из них получит титул победительницы 70-го по счету песенного конкурса.

Ведущие "Евровидения-2026"

В субботу, 16 мая, в 22:00 начнется грандиозный финал международного песенного конкурса "Евровидение-2026".

За право получить титул победителя конкура поборются 25 стран-участниц. 20 финалистов выбрали путем голосования в полуфиналах, а вот 5 - автоматически квалифицируются. В этом году и Украина подтвердила свой титул страны, которая ежегодно попадает в финал. Украинская певица LELÉKA выйдет на арену Винер-Штадтхалле под номером семь и снова исполняет свою чувственную песню Ridnym.

Именно 16 мая станет известно, какая же страна получит титул победительницы юбилейного "Евровидения", которое проводят уже 70 лет подряд. Кстати, редакция сайта ТСН.ua подготовила интересную викторину о песенном конкурсе - узнавайте, насколько вы хорошо его знаете.

Трансляцию финала международного песенного конкурса можно посмотреть на официальном YouTube-канале "Евровидения" - Eurovision Song Contest.

А тем временем сайт ТСН.ua традиционно ведет текстовую онлайн-трансляцию. Смотрите гранд-финал "Евровидения-2026" вместе с нами и не пропускайте выступления участников и гостей конкурса.

Напомним, ранее шоумен Игорь Кондратюк высказался о выступлении LELÉKA на "Евровидении-2026". Продюсер предположил, какие у Украины шансы на победу.

