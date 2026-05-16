"Евровидение-2026": текстовая онлайн-трансляция гранд-финала конкурса
Уже через считанные часы мы узнаем имя победителя музыкальной гонки.
Сегодня, 16 мая, в Вене, Австрия, проходит гранд-финал международного песенного конкурса "Евровидение-2026".
70-е по счету музыкальное событие традиционно собирает миллионы зрителей в прямом эфире и путем голосования определяет нового победителя. На австрийской сцене Wiener Stadthalle выступят 25 стран-конкурсанток. Украина в этот вечер будет покорять сердца еврофанов под номером 7. Певица LELÉKA исполнит песню Ridnym.
Редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию, чтобы делиться самыми интересными событиями на конкурсе, а также первыми объявить имя победителя.
