Сколько РФ ежечасно тратит на войну в Украине: названы шокирующие цифры

Россия рекордно нарастила расходы на армию, которые в 2025 году достигли 190 миллиардов долларов. Это самый высокий показатель со времен распада СССР, который вывел государство-агрессор на третье место мирового рейтинга по объему военных ассигнований после США и Китая.

Об этом говорится в свежем отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) .

Рекордные расходы и доля в бюджете

По подсчетам аналитиков по сравнению с довоенным периодом военные расходы РФ выросли на 96%. В среднем страна тратит на армию почти 22 миллиона долларов ежечасно. Впервые в современной истории России на военные нужды направили 20% всех государственных расходов. Однако с учетом скрытых статей в сфере образования и соцполитики эта цифра значительно выше.

«Общие военные расходы — почти 16 трлн рублей. Это около 38% федерального бюджета», — констатируют эксперты SIPRI.

Мировые лидеры по военным расходам

В целом мировые расходы на оборону составили 2,5% от глобального ВВП. Пятерка лидеров 2025 года выглядит так:

США — 954 млрд долларов (сокращение на 7,5%); Китай — 336 млрд долларов (рост на 7,4%); Россия — 190 млрд долларов; Германия; Индия.

Совокупно эти пять государств обеспечивают 58% всех мировых военных расходов.

Сколько мир потратил на военные нужды в 2025 году / © Скриншот

Позиция Украины и НАТО

Сообщается, что Украина заняла седьмое место в мировом рейтинге, увеличив оборонные расходы на 20% — до 84,1 млрд долларов. Эта сумма составляет около 40% внутреннего валового продукта страны.

В то же время расходы 32 стран-членов НАТО составили более 1,5 триллиона долларов, что составляет 55% общемировых расходов. При этом 23 страны Альянса уже выполнили норму расходов на оборону в размере не менее 2% собственного ВВП. В первую десятку по расходам также вошла Япония, опередив Израиль (11-е место). В конце списка из 40 стран, анализированных институтом, оказались Иран, Чехия и Ирак.

