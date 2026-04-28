Сколько РФ ежечасно тратит на войну в Украине: названы шокирующие цифры
РФ заняла третье место в мире по оборонному бюджету, уступив лишь США и Китаю.
Россия рекордно нарастила расходы на армию, которые в 2025 году достигли 190 миллиардов долларов. Это самый высокий показатель со времен распада СССР, который вывел государство-агрессор на третье место мирового рейтинга по объему военных ассигнований после США и Китая.
Об этом говорится в свежем отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) .
Рекордные расходы и доля в бюджете
По подсчетам аналитиков по сравнению с довоенным периодом военные расходы РФ выросли на 96%. В среднем страна тратит на армию почти 22 миллиона долларов ежечасно. Впервые в современной истории России на военные нужды направили 20% всех государственных расходов. Однако с учетом скрытых статей в сфере образования и соцполитики эта цифра значительно выше.
«Общие военные расходы — почти 16 трлн рублей. Это около 38% федерального бюджета», — констатируют эксперты SIPRI.
Мировые лидеры по военным расходам
В целом мировые расходы на оборону составили 2,5% от глобального ВВП. Пятерка лидеров 2025 года выглядит так:
США — 954 млрд долларов (сокращение на 7,5%);
Китай — 336 млрд долларов (рост на 7,4%);
Россия — 190 млрд долларов;
Германия;
Индия.
Совокупно эти пять государств обеспечивают 58% всех мировых военных расходов.
Позиция Украины и НАТО
Сообщается, что Украина заняла седьмое место в мировом рейтинге, увеличив оборонные расходы на 20% — до 84,1 млрд долларов. Эта сумма составляет около 40% внутреннего валового продукта страны.
В то же время расходы 32 стран-членов НАТО составили более 1,5 триллиона долларов, что составляет 55% общемировых расходов. При этом 23 страны Альянса уже выполнили норму расходов на оборону в размере не менее 2% собственного ВВП. В первую десятку по расходам также вошла Япония, опередив Израиль (11-е место). В конце списка из 40 стран, анализированных институтом, оказались Иран, Чехия и Ирак.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Россия планирует в 2026 году набрать в свою армию по меньшей мере 18,5 тысячи иностранцев. Для этого по всей стране уже проверили мужчин-иностранцев от 18 до 60 лет и каждому региону поставили четкий план — сколько людей они должны отправить на войну.
Ранее мы писали, что в Украине продолжается мобилизация, которую могут продлить до августа 2026 года, и, как отмечают в Верховной Раде, в ближайшее время соответствующее законодательство может измениться.