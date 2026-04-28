Известная актриса выступила с громким заявлением о стандартах красоты: "Повальная волна оземпиковых женщин"

Анастасия Пустовит

Украинское кино во время войны, стандарты красоты и «оземпиковые женщины» — актриса Анастасия Пустовит резко высказалась о нереалистичных образах героинь на экране.

Она убеждена: индустрия до сих пор держится за отшлифованные, почти глянцевые портреты женщин. И это происходит параллельно с реальностью, где жизнь изменилась кардинально. Актриса говорит об усталости, тревожности и физических трансформациях, которые переживают украинки. Но в кадре этого почти нет. Из-за этого возникает ощущение искусственности. И зритель все чаще не узнает себя в этих историях.

«Мы видим эту повальную волну оземпиковых женщин и снова возвращается эта нездоровая, странная худоба», — отметила она в интервью «Суспільному».

При этом Пустовит не отрицает: работа с телом — часть профессии. По ее словам, изменения ради роли могут быть оправданы, если речь идет о сильном материале и адекватных условиях.

«Актриса, конечно, должна следить за своим телом, за своим лицом, потому что это ее инструмент. Конечно, интересная история о похудеть или набрать ради роли, потому что это меняет твое тело, его очертания, его возможности. Если это действительно классный проект, если на это есть время и можно нормально, адекватно это сделать, мне такое нравится», — пояснила актриса.

Она подчеркивает: ключевой разрыв — не в физической форме, а в правде. Война меняет не только внутреннее состояние, но и внешность, и это естественно. Однако экранные образы будто существуют отдельно от этого опыта — без недосыпа, без тревог, без последствий.

