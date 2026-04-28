"Евровидение-2026": организаторы показали первые фото масштабной сцены юбилейного конкурса
Музыкальный конкурс состоится в Вене на арене Винер-Штадтгалле.
Организаторы международного музыкального конкурса "Евровидение-2026" показали первые фото масштабной сцены.
До мероприятия остались считанные недели. Организаторы постепенно открывают тайны конкурса, который в этом году еще и юбилейный, поскольку будет праздновать свое 70-летие. В Вене, где и отгремит "Евровидение-2026", 28 апреля состоялось торжественное открытие масштабной сцены.
Музыкальный конкурс проведут на арене Винер-Штадтгалле. За разработку сцены отвечали Флориан Видер и Тим Рутледж. На ее строительство потратили более двух недель, а мастерам иногда приходилось работать в две смены, чтобы успеть вовремя завершить процесс. Площадь сцены составляет около 2000 квадратных метров, а вес — 210 тонн.
Удивлять зрителей будет и световая инсталляция, состоящая из энергоэффективных светодиодных и лазерных технологий. Всего будет использовано 2135 осветительных приборов, более 8500 индивидуально управляемых светодиодов и 80 скоростных подъемников для перемещения света.
Отметим, "Евровидение-2026" состоится в Вене на арене Винер-Штадтгалле. Полуфиналы — 12 и 14 мая, а финал — 16-го. Украину будет представлять певица LELÉKA с песней Ridnym. Артистка выйдет на сцену во втором полуфинале под номером 12. Недавно букмекеры оценили шанс LELÉKA на выход в финал.