После ударов по Туапсе Путин заговорил о "терроризме" и потерях территорий.

Путин впервые прокомментировал удары по НПЗ в Туапсе. Он заявил о «террористических методах» Украины и признал наличие рисков.

После ударов по Туапсе Путин сделал ряд заявлений / © Associated Press

Президент России Владимир Путин отреагировал на удары по НПЗ в Туапсе. Он заявил, что они якобы не создают критических рисков, но назвал действия Украины «террористическими».

Об этом говорилось в заявлении Путина 28 апреля.

По его словам, российские власти рассматривают атаку на нефтезавод как признак слабости Украины на фронте.

«Мы фиксируем, что конфликт переходит в более жесткую фазу. Используются радикальные и экстремистские методы. Киевский режим и его покровители фактически прибегают к террористическим действиям. Причины тому ясны — они не могут остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого столкновения… Каждый день теряют территории», — заявил Путин.

В то же время он признал, что угрозы от ударов все же существуют, в том числе из-за атак беспилотников по инфраструктуре.

"Несмотря на это, хочу отметить: критических угроз пока нет, хотя риски остаются", - сказал российский глава.

Атака на Туапсе – что известно

Ранее сообщалось, что украинские силы наносили удары по объектам российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры, в частности в Туапсе.

Горожане в соцсетях жаловались на сильные взрывы посреди ночи. "Базет капец, всю развалили", - говорили они.

Добавим, что ночью на 28 апреля неизвестные БПлА атаковали Краснодарский край РФ . Они снова нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе. Там возник масштабный пожар.

