Продюсерка Мозгова ніжно звернулася до чоловіка-військового Аксельрода й розчулила зізнанням

Олена Мозгова та Девід Аксельрод / © instagram.com/mozgovaolena

Українська продюсерка Олена Мозгова відверто висловилася про свій шлюб зі співаком, а нині військовим Девідом Аксельродом.

У дописі в Instagram вона зізналася, що вважає справжнім щастям мати поруч не лише чоловіка, а й близьку за духом людину — друга, союзника та опору. За словами Мозгової, їй «нереально пощастило» з обранцем, адже він поєднує в собі всі ці якості.

Продюсерка також доповнила свої роздуми символічною ілюстрацією: на ній жінка піднімається вгору сходами, де одна зі «сходинок» — це рука чоловіка, що допомагає рухатися вперед.

«Щастя, коли чоловік не просто чоловік, а й друг, однодумець, підтримка, опора. Мені пощастило нереально, бо у мене саме такий», — поділилася продюсерка.

До слова, історія стосунків Мозгової та Аксельрода почалася ще 2005 року. Пара не одразу прийшла до стабільності — вони кілька разів розходилися і сходилися знову. Врешті 2015-го закохані офіційно одружилися, а невдовзі стали батьками доньки.

Нині Аксельрод проходить службу в лавах Національної гвардії України. Нещодавно він також відновлювався після травми коліна, пройшовши курс реабілітації.

