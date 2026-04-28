Пологи серед хмар: жінка несподівано народила дитину під час польоту

Ввечері п’ятниці, 24 квітня, на борту літака американської авіакомпанії Delta Air Lines, що прямував з Атланти до Портленда, пасажирка Ешлі Блер несподівано народила дівчинку буквально за 20 хвилин до посадки. Екстремальні пологи успішно прийняли двоє парамедиків, які випадково опинилися на тому ж рейсі та змушені були імпровізувати з підручними засобами.

Про неймовірну історію порятунку та появу на світ маленької Бріель Рене Блер пише CNN.

Екстремальні умови та імпровізація

За інформацією журналістів, вагітна жінка летіла до своєї матері в Орегон, оскільки пологи очікувалися лише за два тижні. Однак перейми почалися раптово, коли літак був за пів години від пункту призначення. На допомогу прийшли парамедики Тіна Фріц та Каарін Пауелл, які поверталися додому після відпустки в Домініканській Республіці.

Через відсутність на борту стерильного акушерського набору жінкам довелося просити ковдри в інших 153 пасажирів, а для перев’язування пуповини використати шнурок, який дала стюардеса. Крім того, Пауелл розірвала шнурок із власного взуття, щоб зробити джгут для встановлення крапельниці.

Народження перед самим приземленням

Найнапруженіший момент настав, коли літак почав зниження, і бортпровідники наказали медикам сісти на свої місця через підготовку до посадки, проте саме тоді жінка почала тужитися. Фріц та Пауелл відмовилися покинути породіллю, і вже за три потуги на світ з’явилася здорова дівчинка вагою близько 2,5 кілограма.

«Дитина одразу порожевіла. Вона була неймовірна. А мама — просто справжня рок-зірка», — згадує парамедикиня Тіна Фріц.

Після приземлення в аеропорту Портленда матір із новонародженою зустріла бригада пожежників-рятувальників, які доправили їх до місцевої лікарні для подальшого нагляду. У пресслужбі авіакомпанії Delta подякували медичним волонтерам за своєчасну допомогу та наголосили, що безпека клієнтів залишається їхнім головним пріоритетом.

