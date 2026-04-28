В одній із країн змінили правила виплат на дітей: частина українців може втратити допомогу

У Франції від 1 березня 2026 року запровадили нові правила нарахування сімейних виплат. Так, деякі українські родини зі статусом тимчасового захисту можуть втратити частину допомоги.

Про це повідомляє державний фонд сімейних допомог Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

Що відомо про нововведення

Головне нововведення — скорочення періоду отримання виплат: якщо раніше їх нараховували у віці дитини від 14 до 20 років, то тепер фактично — лише від 18 років. Зміни стосуються сімей зі щонайменше двома дітьми, яким виповнилося 14 років після 1 березня 2026-го.

Розмір допомоги залежить від доходів родини та може становити 18,88, 37,77 або 75,53 євро на місяць. У французькому фонді наголошують, що це загальне оновлення системи соціальної підтримки, яке стосується всіх сімей, а не лише українців.

До якого віку виплачується допомога

Зазначається, що все залежить від складу сім’ї:

для сімей з трьома або більше дітьми виплата доплати припиняється в місяць, коли дитині виповнюється 20 років;

для сімей з двома дітьми виплата доплати припиняється, коли старшій дитині виповнюється 20 років, тобто в місяць, коли закінчується право на сімейні допомоги.

Водночас українці зі статусом тимчасового захисту й надалі можуть отримувати ці виплати, якщо відповідають встановленим критеріям, зокрема щодо доходів, складу сім’ї, роботи та умов проживання.

Раніше в Німеччині посилили правила соцвиплат, через що частина українців може втратити допомогу. Її скасовуватимуть тим, хто відмовляється від запропонованої роботи або не виконує вимоги центрів зайнятості.

