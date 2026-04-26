Світ
335
2 хв

У Німеччині деяких українців позбавлятимуть допомоги: яка причина і хто "під прицілом"

У Німеччині запровадили жорсткі зміни щодо соціальної допомоги для українців. Відтепер за відмову від роботи можна втратити всі виплати. Нові правила вже викликають дискусії серед юристів.

Німеччина посилила правила для українців

Українські біженці у Німеччині опиняться під новою загрозою. За відмову працювати українців на тимчасовому захисті відтепер позбавлятимуть соціальної допомоги. У Німеччині набрали чинності нові правила щодо надання соціальної допомоги.

Частина змін діє з 22 квітня 2026 року. Про це пише Relocate.

Українці, які не хочуть виходити на роботу у Німеччині, втратять допомогу

Німеччина посилила санкції для отримувачів соціальної допомоги. Найголовніша з них — за відмову виходити на роботу українців позбавлятимуть соціальних виплат.

Одна з найжорсткіших поправок закону Німеччини набула чинності відразу після публікації — 22 квітня 2026 року. За відмову від роботи для українців переглядатимуть пільги (згідно з § 31a абз. 7 та § 31b абз. 3 SGB II у новій редакції закону).

Також безробітні українці у Німеччині втратили пільгу щодо першого попередження протягом року. Тепер німецькі джоб-центри мають право застосовувати санкції відразу.

Відтепер отримувачі соціальної допомоги у Німеччині втрачатимуть виплату грошей, якщо відмовляться від запропонованої роботи, яка відповідає освіті, навичкам та стану здоров’я. Це правило працюватиме після першої ж відмови. Втратити можна не лише соціальну допомогу, а й державну оплату житла.

Юристи вже звертають увагу на можливі проблеми з конституційністю змін до закону, однак позиція Німеччини непохитна: українців потрібно стимулювати на вихід на роботу або на повернення додому.

Українські біженці у Німеччині: останні новини

Нагадаємо, Німеччина почала «закручувати гайки» українським біженцям. Зокрема, Німеччина та Україна обговорюють механізми повернення чоловіків з-за кордону.

У Міграційній службі Німеччини повідомили, що до країни заїхало понад 1,3 мільйона українських громадян. Це дані станом на березень 2026 року. Значну частину становлять українські чоловіки призовного віку.

«Станом на 9 березня 2026 року, згідно з Центральним реєстром іноземців (AZR), 1 340 352 було зафіксовано кількість осіб, які в’їхали до Німеччини у зв’язку з війною в Україні. З них 349 520 були чоловіками віком від 18 до 63 років», — повідомила речниця федерального відомства Верена Баєр.

