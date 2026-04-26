У Німеччині деяких українців позбавлятимуть допомоги: яка причина і хто "під прицілом"

Німеччина посилила правила для українців

Українські біженці у Німеччині опиняться під новою загрозою. За відмову працювати українців на тимчасовому захисті відтепер позбавлятимуть соціальної допомоги. У Німеччині набрали чинності нові правила щодо надання соціальної допомоги.

Частина змін діє з 22 квітня 2026 року. Про це пише Relocate.

Українці, які не хочуть виходити на роботу у Німеччині, втратять допомогу

Німеччина посилила санкції для отримувачів соціальної допомоги. Найголовніша з них — за відмову виходити на роботу українців позбавлятимуть соціальних виплат.

Одна з найжорсткіших поправок закону Німеччини набула чинності відразу після публікації — 22 квітня 2026 року. За відмову від роботи для українців переглядатимуть пільги (згідно з § 31a абз. 7 та § 31b абз. 3 SGB II у новій редакції закону).

Також безробітні українці у Німеччині втратили пільгу щодо першого попередження протягом року. Тепер німецькі джоб-центри мають право застосовувати санкції відразу.

Відтепер отримувачі соціальної допомоги у Німеччині втрачатимуть виплату грошей, якщо відмовляться від запропонованої роботи, яка відповідає освіті, навичкам та стану здоров’я. Це правило працюватиме після першої ж відмови. Втратити можна не лише соціальну допомогу, а й державну оплату житла.

Юристи вже звертають увагу на можливі проблеми з конституційністю змін до закону, однак позиція Німеччини непохитна: українців потрібно стимулювати на вихід на роботу або на повернення додому.

У Міграційній службі Німеччини повідомили, що до країни заїхало понад 1,3 мільйона українських громадян. Це дані станом на березень 2026 року. Значну частину становлять українські чоловіки призовного віку.

«Станом на 9 березня 2026 року, згідно з Центральним реєстром іноземців (AZR), 1 340 352 було зафіксовано кількість осіб, які в’їхали до Німеччини у зв’язку з війною в Україні. З них 349 520 були чоловіками віком від 18 до 63 років», — повідомила речниця федерального відомства Верена Баєр.