В Германии некоторых украинцев будут лишать помощи: какая причина и кто "под прицелом"

Германия ужесточила правила для украинцев

Реклама

Украинские беженцы в Германии окажутся под новой угрозой. За отказ работать украинцев на временной защите теперь будут лишать социальной помощи. В Германии вступили в силу новые правила по оказанию социальной помощи.

Часть изменений действует с 22 апреля 2026 года. Об этом пишет Relocate.

Германия ужесточила санкции для получателей социальной помощи. Самая главная из них — за отказ выходить на работу украинцев будут лишать социальных выплат.

Реклама

Одна из самых жестких поправок закона Германии вступила в силу сразу после публикации — 22 апреля 2026 года. За отказ от работы украинцам будут пересматривать льготы (согласно § 31a абз. 7 и § 31b абз. 3 SGB II в новой редакции закона).

Также безработные украинцы в Германии потеряли льготу первого предупреждения в течение года. Теперь немецкие джоб-центры вправе применять санкции сразу.

Получатели социальной помощи в Германии будут терять денежную выплату, если откажутся от предложенной работы, которая соответствует образованию, навыкам и состоянию здоровья. Это правило будет работать после первого же отказа. Потерять можно не только социальную помощь, но и государственную оплату жилья.

Юристы уже обращают внимание на возможные проблемы с конституционностью изменений в законе, но позиция Германии непреклонна: украинцев нужно стимулировать на выход на работу или возвращение домой.

Реклама

Напомним, Германия начала «закручивать гайки» украинским беженцам. В частности, Германия и Украина обсуждают механизмы возвращения мужчин из-за границы.

В Миграционной службе Германии сообщили, что в страну въехало более 1,3 миллиона украинских граждан. Это данные по состоянию на март 2026 года. Значительную часть составляют украинские мужчины призывного возраста.

«По состоянию на 9 марта 2026 года, согласно Центральному реестру иностранцев (AZR), 1 340 352 было зафиксировано количество лиц, въехавших в Германию в связи с войной в Украине. Из них 349 520 были мужчинами в возрасте от 18 до 63 лет», — сообщила представитель федерального ведомства Верена Байер.