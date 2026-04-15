В одной стране ЕС будут жестче проверять украинцев — что изменится
В Чехии планируется усилить контроль над получателями временной защиты и упростить переход на длительное проживание.
Правительство Чехии готовит изменения в законодательство, направленные на адаптацию статуса украинцев к нынешним реалиям. Обновленные правила будут предусматривать как расширение возможностей для легализации, так и более строгие меры за нарушение закона, вплоть до депортации.
Об этом сообщил посол Украины в Чехии Василий Зварыч в интервью изданию «Главком».
Адаптация статуса и новые возможности
По словам дипломата, изменения в чешском законодательстве преследуют цель не ухудшения положения беженцев, а предоставление им инструментов для долгосрочного пребывания. Это обусловлено тем, что большинство украинцев уже трудоустроено и успешно интегрировалось.
«Вопрос изменений к законодательству сейчас направлен не на ухудшение положения украинцев, а на адаптацию законодательства к реалиям — из-за предоставления украинцам больших возможностей для изменения своего статуса временной защиты на долгосрочное проживание в Чешской Республике», — отметил Зварич.
Ужесточение контроля и санкции
Отмечается, что чешские власти планируют более тщательно проверять соблюдение правил пребывания, чтобы предотвратить злоупотребления статусом временной защиты. В частности, рассматривается вариант существенного сокращения срока пребывания вне страны (в Украине или других государствах ЕС) без потери статуса — с нынешних 90 до 30 дней.
«Будут более тщательно относиться к украинцам, которые имеют статус временной защиты, а в случае нарушения ими чешского законодательства это может повлечь за собой и лишение статуса, и депортацию», — пояснил посол.
По его мнению, жизнь законопослушных граждан не подвергнется критическим ограничениям. Однако им следует быть внимательнее к правилам страны пребывания.
Вопросы ассимиляции и возвращения
Василий Зварыч также выразил позицию Украины по сохранению национальной идентичности граждан за границей. Несмотря на содействие интеграции в рамках будущего членства Украины в ЕС посольство выступает против растворения украинцев в местном обществе.
«Мы категорически против ассимиляции наших граждан. Я постоянно на всех встречах и с украинской общиной, и с чешскими чиновниками подчеркиваю: интеграция украинцев в европейское общество — это необратимый процесс… Но в то же время должна быть сохранена связь украинцев с Родиной тем или иным способом», — подчеркнул дипломат.
Сообщается, что в Чехии находится около 600 тысяч украинцев, часть из которых проживала в стране еще до начала полномасштабного вторжения. Для поддержания связи с домом посольство способствует развитию украинских школ и информационных ресурсов.
Напомним, Германия официально поддержала усилия Киева по сохранению мобилизационного и человеческого ресурса. Берлин совместно с украинскими властями уже разрабатывает механизмы, которые помогут украинским беженцам, в частности мужчинам призывного возраста, вернуться домой.
