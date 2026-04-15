- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 955
- Время на прочтение
- 2 мин
Десятки тысяч пчел "захватили" авто и ТЦ — что известно (фото, видео)
В торговом центре на юге Израиля зафиксировали нашествие десятков тысяч пчел.
В среду, 15 апреля, в городе Нетивот на юге Израиля произошло редкое природное событие: торговый центр внезапно атаковал массивный рой пчел. Огромное облако насекомых накрыло все вокруг: машины, витрины магазинов и балконы соседних домов.
Об этом пишет Belaaz.
Реакция жителей и меры безопасности
Сообщается, что появление роя вызвало беспокойство среди посетителей и владельцев бизнеса. Предприниматели были вынуждены срочно закрыть окна и запереть двери магазинов, чтобы насекомые не попали внутрь помещений. Пока информация о пострадавших не поступала.
Муниципалитет Нетивота обратился к гражданам с призывом избегать пребывания в районе торгового центра до завершения работ специалистами.
«Призываем жителей держаться подальше от этого района и избегать приближения к пчелам, пока не прибудут профессиональные пчеловоды или эксперты по борьбе с вредителями, чтобы безопасно справиться с этой ситуацией», — говорится в сообщении местных властей.
Причины явления
Местный пчеловод в комментарии для N12 News отметил, что получил многочисленные вызовы о появлении насекомых не только в коммерческих зонах, но и в частных домах по всему городу. Эксперты объясняют, что такие рои являются естественным процессом, часто наблюдаемым весной, когда колония разделяется и ищет новое место жительства.
Специалисты отмечают, что медоносные пчелы обычно не проявляют агрессии во время роения, если их не провоцировать. Однако советуют гражданам соблюдать безопасное расстояние и сохранять спокойствие. Ситуация остается под контролем городских служб и привлеченных профессионалов.
