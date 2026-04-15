В торговом центре на юге Израиля зафиксировали нашествие десятков тысяч пчел.

В среду, 15 апреля, в городе Нетивот на юге Израиля произошло редкое природное событие: торговый центр внезапно атаковал массивный рой пчел. Огромное облако насекомых накрыло все вокруг: машины, витрины магазинов и балконы соседних домов.

Об этом пишет Belaaz.

Реакция жителей и меры безопасности

Сообщается, что появление роя вызвало беспокойство среди посетителей и владельцев бизнеса. Предприниматели были вынуждены срочно закрыть окна и запереть двери магазинов, чтобы насекомые не попали внутрь помещений. Пока информация о пострадавших не поступала.

Муниципалитет Нетивота обратился к гражданам с призывом избегать пребывания в районе торгового центра до завершения работ специалистами.

В торговом центре на юге Израиля зафиксировали нашествие десятков тысяч пчел.

«Призываем жителей держаться подальше от этого района и избегать приближения к пчелам, пока не прибудут профессиональные пчеловоды или эксперты по борьбе с вредителями, чтобы безопасно справиться с этой ситуацией», — говорится в сообщении местных властей.

В торговом центре на юге Израиля зафиксировали нашествие десятков тысяч пчел.

Причины явления

Местный пчеловод в комментарии для N12 News отметил, что получил многочисленные вызовы о появлении насекомых не только в коммерческих зонах, но и в частных домах по всему городу. Эксперты объясняют, что такие рои являются естественным процессом, часто наблюдаемым весной, когда колония разделяется и ищет новое место жительства.

Специалисты отмечают, что медоносные пчелы обычно не проявляют агрессии во время роения, если их не провоцировать. Однако советуют гражданам соблюдать безопасное расстояние и сохранять спокойствие. Ситуация остается под контролем городских служб и привлеченных профессионалов.

Напомним, в Украине из-за аномального потепления тарантулы вышли из нор на несколько месяцев раньше обычного. Первый паук этого сезона был зафиксирован еще 12 марта.