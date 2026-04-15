Директор школы в Оклахоме набросился на ученика: что его подвигло и почему он герой (видео)

Директор школы Полс-Велли спас учащихся от вооруженного нападающего. / © Скриншот

В Оклахоме обнародовали видео из школы, где директор напал на вооруженного парня. Это произошло еще 8 апреля, но запись была показана только сейчас.

Об этом пишет abc7.

Что известно об инциденте

Согласно видео и данным следствия, 20-летний Виктор Гокинс, бывший ученик заведения, вошел в школу в 14:20. На кадрах видно, как подозреваемый нацеливает пистолет и пытается произвести выстрел, однако оружие заклинило. Пока нападающий пытался свести курок, целясь в человека на скамейке в вестибюле, директор Кирк Мур выбежал из кабинета и повалил злоумышленника на скамью.

В результате борьбы директор получил огнестрельное ранение в ногу. Другой сотрудник школы, прибывший на помощь, смог выбить пистолет из рук нападающего. Пострадавшего госпитализировали в больницу в Оклахома-Сити, пока он выздоравливает дома.

Намерения нападающего и правовая квалификация

Виктор Гокинс был арестован и помещен в тюрьму округа Гарвин. Ему предъявлены обвинения по пяти пунктам, среди которых:

стрельба с намерением убийства;

два пункта использования огнестрельного оружия;

незаконное ношение оружия.

В судебных документах отмечается, что Гокинс признал свое намерение устроить массовую стрельбу, вдохновленную событиями в школе «Колумбайн». Во время заседания в среду он заявил судье, что планировал убить учеников, учителей, а затем совершить самоубийство. Следующее судебное заседание по делу назначено на 8 мая.

Директор школи Полс-Веллі врятував учнів від озброєного нападника.

Напомним, в Турции неизвестный открыл огонь в школе. Погибли дети и учитель, часть раненых в критическом состоянии.

А в штате Нью-Джерси произошла стрельба в ресторане сети Chick-fil-A, в результате которой погиб по меньшей мере один человек, еще шесть получили ранения.