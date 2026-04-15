В среду, 15 апреля, Украина будет находиться под влиянием антициклона Quirin, который принесет солнечную, но коварную погоду с ночными заморозками и шквальным ветром. Пока большинство областей будет наслаждаться весенним теплом до +18, на северо-востоке пройдут дожди.

По данным Украинского гидрометцентра, 15 апреля в стране погоду в большинстве областей будет предопределять поле высокого давления. Синоптики прогнозируют преимущественно сухую, облачную погоду, однако на северо-востоке страны атмосферный фронт с востока вызовет небольшой дождь, днем также в Карпатах пройдут небольшие дожди.

Ветер будет дуть западный и северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, днем от +13 до +18 тепла, на востоке и северо-востоке страны ожидается до +14 градусов выше нуля.

В большинстве регионов Украины, кроме Закарпатья и северо-востока, синоптики предупреждают о заморозках на поверхности почвы до -3 градусов ниже нуля.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, 15 апреля Украина окажется под влиянием финского антициклона Quirin, который обеспечит преимущественно сухую и солнечную погоду. Только северо-восточные регионы — Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области — может задеть атмосферный фронт, где пройдут небольшие дожди.

Ночная температура воздуха будет оставаться низкой, в пределах от +1 до +5 градусов выше нуля. Однако днем ожидается потепление до +17 градусов, хотя на северо-востоке будет несколько прохладнее: от +9 до +12 градусов тепла.

Ветер северо-западный, умеренный, но местами возможны сильные порывы. Синоптик советует не спешить с легкой одеждой, поскольку весенний воздух все еще остается довольно свежим.

В то же время метеорологи предупреждают о снеголавинной опасности

«14-15 апреля, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень опасности)», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики рассказали, когда в Украине окончательно потеплеет.

