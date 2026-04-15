Против Трампа пошел еще один союзник: чего требуют от США в отношении Ирана

Эр-Рияд усилил дипломатическое давление на Вашингтон с требованием снизить военную активность против Ирана. В королевстве опасаются, что Тегеран может ответить ударами по ключевым морским маршрутам и нанести серьезный удар по мировой энергетике.

Об этом сообщает The Telgraph.

Саудиты давят на Трампа из-за Ирана – что известно

Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман призывает президента США Дональда Трампа пересмотреть жесткую политику по Ирану и вернуться к переговорам. По данным дипломатов стран Персидского залива, Эр-Рияд настаивает на отмене военно-морской блокады иранских портов в Персидском заливе. Все из-за опасений, что Иран может прибегнуть к асимметричному ответу. В частности, речь идет о возможном перекрытии Баб-эль-Мандебского пролива — ключевого узла в Красное море, через который проходит значительная часть экспорта нефти.

Ранее Саудовская Аравия демонстрировала более жесткую позицию по Тегерану. После авиаударов США по иранским ядерным объектам Эр-Рияд даже рассматривал возможность усиления давления на Иран вместе с Израилем. По данным источников, кронпринц координировал действия с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Однако ситуация изменилась после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив. Саудовская Аравия смогла частично компенсировать потери, перенаправив экспорт нефти через Красное море. Впрочем, новая угроза, а именно возможные атаки йеменских хуситов, может свести это преимущество к нулю.

У поддерживаемых Ираном хуситов уже есть опыт атак на коммерческое судоходство. В 2023-2024 годах они совершили десятки нападений в Красном море, что привело к резкому сокращению морского трафика. Несмотря на удары США и союзников, аналитики считают, что группировка сохраняет потенциал для новых атак.

«Условия для возобновления стачек на судоходстве сейчас более снисходительны, чем когда-либо с 2023 года. Архитектура наземных войск, которая ранее ограничивала их прибрежные операции, была ликвидирована. Если бы они действовали, возможности реагировать изнутри Йемена просто не было бы в таком виде, как это было раньше», — сказал Амр аль-Бидх, специальный представитель президента STC.

Объясняется, что даже единичный успешный удар может напугать судовладельцев и нанести серьезные потрясения на мировых рынках энергоносителей. Особенно учитывая, что большинство саудовской нефти экспортируется в Азию, а альтернативные маршруты значительно усложняют логистику. Так что на фоне этих рисков в странах Персидского залива растет разочарование политикой Вашингтона. Несмотря на масштабные инвестиционные обещания и поддержку США, регион все больше озабочен возможными последствиями дальнейшей эскалации.

Ожидается, что Саудовская Аравия и дальше будет придерживаться более осторожной стратегии по Ирану. В королевстве признают: один кризис уже был пережит, но новая волна конфликта может иметь гораздо более серьезные последствия — даже для крупнейшего нефтяного государства мира.

Ранее Трамп заявил, что военная операция против Ирана фактически завершена, и Вашингтон не планирует ее продолжать. В интервью он кратко ответил, что «война завершена», хотя полное содержание разговора пока не обнародовано.

В то же время, переговоры между США и Ираном продолжаются, но пока не дали ощутимых результатов. Это свидетельствует о возможном переходе от военного противостояния к дипломатическим попыткам урегулирования конфликта.