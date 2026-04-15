Проти Трампа пішов ще один союзник: чого вимагають від США щодо Ірану

Трамп / © Associated Press

Реклама

Ер-Ріяд посилив дипломатичний тиск на Вашингтон із вимогою зменшити військову активність проти Ірану. У королівстві побоюються, що Тегеран може відповісти ударами по ключових морських маршрутах і завдати серйозного удару по світовій енергетиці.

Про це повідомляє The Telgraph.

Саудити тиснуть на Трампа через Іран — що відомо

Кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман закликає президента США Дональда Трампа переглянути жорстку політику щодо Ірану та повернутися до переговорів. За даними дипломатів країн Перської затоки, Ер-Ріяд наполягає на скасуванні військово-морської блокади іранських портів у Перській затоці. Усе через побоювання, що Іран може вдатися до асиметричної відповіді. Зокрема, йдеться про можливе перекриття Баб-ель-Мандебської протоки — ключового вузла в Червоне море, через який проходить значна частина експорту нафти.

Реклама

Раніше Саудівська Аравія демонструвала більш жорстку позицію щодо Тегерана. Після авіаударів США по іранських ядерних об’єктах Ер-Ріяд навіть розглядав можливість посилення тиску на Іран разом із Ізраїлем. За даними джерел, кронпринц координував дії з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

Однак ситуація змінилася після того, як Іран перекрив Ормузьку протоку. Саудівська Аравія змогла частково компенсувати втрати, перенаправивши експорт нафти через Червоне море. Втім нова загроза, а саме можливі атаки єменських хуситів, може звести цю перевагу нанівець.

Підтримувані Іраном хусити вже мають досвід атак на комерційне судноплавство. У 2023-2024 роках вони здійснили десятки нападів у Червоному морі, що призвело до різкого скорочення морського трафіку. Попри удари США та союзників, аналітики вважають, що угруповання зберігає потенціал для нових атак.

«Умови для відновлення страйків на судноплавстві зараз більш поблажливі, ніж будь-коли з 2023 року. Архітектура наземних військ, яка раніше обмежувала їхні прибережні операції, була ліквідована. Якби вони діяли, то можливості реагувати зсередини Ємену просто не було б у такому вигляді, як це було раніше», — сказав Амр аль-Бідх, спеціальний представник президента STC.

Реклама

Пояснюється, що навіть одиничний успішний удар може налякати судновласників і спричинити серйозні потрясіння на світових ринках енергоносіїв. Особливо з огляду на те, що більшість саудівської нафти експортується до Азії, а альтернативні маршрути значно ускладнюють логістику. Тож на тлі цих ризиків у країнах Перської затоки зростає розчарування політикою Вашингтона. Попри масштабні інвестиційні обіцянки та підтримку США, регіон дедалі більше занепокоєний можливими наслідками подальшої ескалації.

Очікується, що Саудівська Аравія й надалі дотримуватиметься більш обережної стратегії щодо Ірану. У королівстві визнають: одна криза вже була пережита, але нова хвиля конфлікту може мати значно серйозніші наслідки — навіть для найбільшої нафтової держави світу.

Війна США та Ірану - останні новини

Раніше Трамп заявив, що військова операція проти Ірану фактично завершена і Вашингтон не планує її продовжувати. В інтерв’ю він коротко відповів, що «війна завершена», хоча повний зміст розмови поки не оприлюднений.

Водночас переговори між США та Іраном тривають, але поки не дали відчутних результатів. Це свідчить про можливий перехід від військового протистояння до дипломатичних спроб врегулювання конфлікту.