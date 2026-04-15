ТСН у соціальних мережах

133
2 хв

Візити Зеленського до Берліна та Осло: про що домовились

Володимир Зеленський за один день відвідав Німеччину та Норвегію. Результат: пакет ППО на 4 млрд євро та стратегічна декларація в Осло.

Ірина Кондрачук
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Дві країни — Німеччина та Норвегія за один день із робочим візитом відвідав президент України. Із Берліном Київ вийшов на стратегічне партнерство. Натомість в Осло — вже підписали оборонну декларацію та обговорили пріоритети спільної роботи цьогоріч.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

Берлін: стратегічне партнерство та захист неба

Старт європейського турне Володимира Зеленського видався надзвичайно насиченим — понад 15 годин робочого часу. Ранок вівторка почався у Берліні, де на українську делегацію чекала особлива гостинність: замість автівок — перельоти на гелікоптерах над німецькою столицею.

У Відомстві Федерального Канцлера лідери держав ознайомилися із сімома зразками українсько-німецьких дронів. Головна мета — наростити оборонне виробництво.

Михайло Федоров, міністр оборони України: «Провів переговори з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Узгодили пакет оборонних домовленостей загальною сумою на €4 млрд — для посилення ППО, розвитку далекобійних спроможностей та спільного виробництва дронів».

Зокрема, Німеччина профінансує контракт на кілька сотень ракет до систем Patriot та надасть 36 пускових установок IRIS-T. Окрім зброї, Берлін зацікавлений в українському досвіді цифровізації держпослуг, а військові відомства домовилися про обмін цифровими даними безпосередньо з поля бою.

Осло: стратегічне співробітництво

Наступною зупинкою стало Осло. Попри вечірній час, програма була продуктивною — зустріч із прем’єр-міністром Норвегії завершилася підписанням документа, що підсилить безпеку України.

Норвезька сторона підкреслила, що Україна є пріоритетом номер один у наданні допомоги, але це співробітництво є взаємовигідним.

Йонас Гар Стьоре, прем’єр-міністр Норвегії: «Україна була і залишається найпершим отримувачем норвезької допомоги. Україна дуже багато може дати для нашої країни. Перше — вона бʼється за майбутнє Європи. Це така своєрідна Цитадель стратегічного співробітництва».

До України делегація повертається з конкретними домовленостями, які вже влітку мають перетворитися на нову зброю та захист для українського неба.

Дата публікації
Кількість переглядів
133
