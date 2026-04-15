Тоня Матвієнко відверто зізналась, як поплатилася за незаконне виконання пісень покійної матері

Тоня та Ніна Матвієнко

Українська співачка Тоня Матвієнко прокоментувала конфлікт із Юрієм Рибчинським на тлі суперечки про авторські права на пісні матері — Ніни Матвієнко та зізналася, як насправді вирішилась ця історія.

Артистка вперше детально висловилася про ситуацію під час інтерв’ю з нагоди свого 45-річчя. Після скандальної заяви Юрія Рибчинського під час одного з інтерв’ю Тоня наважилася на крок зателефонувати йому та вирішити питання авторських прав на пісні її матері. Проте відповідь виявилася невтішною та зобов’язувала виплатити чималу суму, яку артистка замовчує у звʼязку з домовленістю. Вона наголосила, що емоційно цей період був для неї непростим.

Водночас сторони, за її словами, зрештою змогли знайти вихід. Частину прав на виконання пісень їй уже вдалося викупити. Однак закрити питання повністю не вийшло.

«Я зробила те, що вони хотіли. Я підписала договір, щоб не говорити суму (ред.)», — сказала Матвієнко в розмові з Аліною Доротюк.

Тоня підкреслює, що творчість Ніни Матвієнко залишається для неї дуже особистою та емоційно важливою. Але юридичні обмеження змушують діяти обережно. Хоча сама реакція на конфлікт у артистки залишається наразі спокійною.

«Так, це було дуже неприємно. Але вони були праві. Вони ж теж ображались на мене», — зазначає зірка.

Окремо співачка пояснила, що не всі композиції з репертуару її матері доступні їй для виконання без обмежень, адже вона не змогла викупити права на кожну композицію.

«У мене не вистачає грошей усе переспівати. Можна купити права, але це дорого», — зізналася артистка.

Зазначимо, раніше Юрій Рибчинський публічно заявляв про порушення авторських прав з боку співачки. Поет обурювався, що Тоня Матвієнко виконує композиції, прав на які в неї немає.

