- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 155
- Час на прочитання
- 1 хв
Дмитро Ступка кумедно підколов кохану у річницю стосунків і показав їхні солодкі поцілунки на тлі гір
Пара вже три роки разом.
Український актор Дмитро Ступка кумедно підколов кохану Юлію у річницю стосунків та показав їхні солодкі поцілунки на тлі гір.
У парочки важливе свято. Так, закохані вже три роки як перебувають в стосунках. Як зазначив Дмитро Ступка, доля звела їх із Юлією саме на Великдень. У річницю стосунків актор присвятив обраниці допис в Instagram-stories.
Артист зазначив, що які б складнощі не траплялися їм на шляху, вони разом все подолають. Також Дмитро не втримався, аби не підколоти Юлію, зазначивши, що вони – "одна сатана".
"Нам три роки… Саме на Великдень я зустрів тебе… Я знаю одне: які б складнощі в нас у житті не траплялись, ми все переживемо! Бо ми – одна сатана!" – звернувся до обраниці актор.
Окрім привітань, Дмитро Ступка також поділився свіжим фото з Юлією. На знімку парочка дарувала одне одному солодкі поцілунки на тлі неймовірного краєвиду з горами.
Зазначимо, Дмитро Ступка від 2016 року до 2022-го перебував у шлюбі з ведучою Поліною Логуновою. У пари є спільна донька Богдана. 2024 року актор почав зустрічатися з Юлією, з якою познайомився в США.
Нагадаємо, нещодавно фітнес-тренерка Марина Боржемська показалася з новим коханим. Також спортсменка заінтригувала його появою з дитиною.