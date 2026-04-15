Дмитро Ступка кумедно підколов кохану у річницю стосунків і показав їхні солодкі поцілунки на тлі гір

Пара вже три роки разом.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Дмитро Ступка

Дмитро Ступка / © instagram.com/stupka777

Український актор Дмитро Ступка кумедно підколов кохану Юлію у річницю стосунків та показав їхні солодкі поцілунки на тлі гір.

У парочки важливе свято. Так, закохані вже три роки як перебувають в стосунках. Як зазначив Дмитро Ступка, доля звела їх із Юлією саме на Великдень. У річницю стосунків актор присвятив обраниці допис в Instagram-stories.

Артист зазначив, що які б складнощі не траплялися їм на шляху, вони разом все подолають. Також Дмитро не втримався, аби не підколоти Юлію, зазначивши, що вони – "одна сатана".

Дмитро Ступка з коханою / © instagram.com/stupka777

"Нам три роки… Саме на Великдень я зустрів тебе… Я знаю одне: які б складнощі в нас у житті не траплялись, ми все переживемо! Бо ми – одна сатана!" – звернувся до обраниці актор.

Окрім привітань, Дмитро Ступка також поділився свіжим фото з Юлією. На знімку парочка дарувала одне одному солодкі поцілунки на тлі неймовірного краєвиду з горами.

Зазначимо, Дмитро Ступка від 2016 року до 2022-го перебував у шлюбі з ведучою Поліною Логуновою. У пари є спільна донька Богдана. 2024 року актор почав зустрічатися з Юлією, з якою познайомився в США.

Нагадаємо, нещодавно фітнес-тренерка Марина Боржемська показалася з новим коханим. Також спортсменка заінтригувала його появою з дитиною.

