Будуть ППО, дрони і не тільки: Мерц розкрив деталі нової угоди України та Німеччини

Німеччина продовжить сприяти посиленню обороноздатності України.

Мерц / © Associated Press

Україна та Німеччина домовилися про нові пакети допомоги. Це стосується ППО, далекобійної зброї, дронів і боєприпасів.

Про це повідомив федеральний канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.

За словами Мерца, перед зустріччю лідерів присутні бачили екземпляри та приклади озброєння.

«Це спільне німецько-українське виробництво. Це дрони, які всі випустили і розробили протягом останніх років», — наголосив він.

Канцлер наголошує: йдеться про дуже високий технічний рівень.

«На такому рівні, якого ми тут, у Німеччині, ще не досягли. Тому те, що ми будемо робити в цій співпраці, це буде корисним не лише для України, для захисту України», — стверджує він.

І це вкрай корисно, запевняє німецький канцлер, для безпеки Європи.

«Тому що немає іншої армії (як українська — ред.) в Європі, яка протягом останніх десятиліть отримала такий військовий досвід», — завершив він.

Раніше Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина продовжує розглядати можливість передавання Україні далекобійних ракет Taurus. Водночас остаточне рішення залежить від узгодження з європейськими партнерами. Він наголосив, що такі постачання не ухвалюватимуться одноосібно та потребують спільної позиції союзників. Канцлер підкреслив, що питання військової підтримки України залишається відкритим та активно обговорюється.

