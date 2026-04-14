Ексвокаліст британського рок-гурту Deep Purple Джо Лінн Тернер зганьбився концертом у Москві та вихвалянням росіян.

З початком повномасштабної війни світові знаменитості оголосили бойкот Росії та відмовились від концертів там. Проте деяким російське вторгнення на українські землі не стоїть на заваді, аби заробляти "криваві рублі". Серед таких виявився колишній учасник Deep Purple Джо Лінн Тернер.

Музикант відіграв сольний концерт у Москві. Та цим все не завершилося. Він залюбки давав коментарі російським пропагандистам, в яких розхвалював культуру РФ та росіян у цілому, прирівнюючи їх до італійців.

"У нас дуже схожий тип культури. Я знайшов російську культуру дуже глибокою, дуже багатою, дуже особливою. Усі такі чудові. Це точно як у моїй італійській родині. Тому я вважаю це дуже особливим у Росії", — видав одіозний співак.

Зазначимо, Джо Лінн Тернер вже давно славиться своїми проросійськими поглядами. Зокрема, після анексії Росією Криму він подався туди з концертами. Окрім того, музикант просував російські наративи на кшталт "на півострові не все так однозначно".

Що ж стосується самого гурту Deep Purple, то його учасники підтримують Україну. У березні 2022 року музиканти засудили вторгнення Росії на українські землі.

