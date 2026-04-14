Ірина Федишин занепокоїла різким погіршенням стану здоров’я чоловіка: "Думала, що жартував"

Ірина Федишин та її чоловік / © instagram.com/irynafedyshyn

Українська співачка Ірина Федишин розповіла про погіршення стану здоров’я чоловіка Віталія Човника.

Виконавиця пригадала тривожний інцидент, який стався з її коханим під час благодійного гастрольного туру. Артистка зізнається, що насичений графік і постійні поїздки, пов’язані з благодійними концертами на підтримку ЗСУ, серйозно позначилися на самопочутті Віталія.

Після цього випадку Ірина Федишин зізналася, що почала уважніше ставитися до навантаження, яке лягає на її чоловіка під час турів, адже він не лише супроводжує її, а й відповідає за організаційні процеси.

«Йому непросто ті гастролі витримувати. Я теж переживаю за його здоров’я. Після цього нового року, коли ми завершили тур, почали збиратися, а він каже: „Іро, мені погано, мені погано…“. Думала, що жартував. Я пакуюсь, а мені приходять і кажуть, щоб я йшла рятувала свого продюсера, бо йому зле й він лежить. А він каже: „Мені щось так світ крутиться“. Десь півтори години відходив. Здається, що він все може, але система зупиняє», — поділилася співачка в інтерв’ю «Ближче до зірок».

До слова, подружжя разом вже близько 20 років. І вже тривалий час Віталій Човник є не лише чоловіком Ірини, але і її правою рукою. Він виконує обов’язки її продюсера й опікується багатьма процесами. Зокрема, займається менеджментом, координує гастролі по всьому світу, допомагає реалізовувати благодійні ініціативи та розвиває бренд артистки.

