Шоу дронів / © Guinness World Records

Китайський технологічний стартап із провінції Гуандун встановив новий світовий рекорд, одночасно піднявши в небо 22 580 дронів під час масштабного світлового шоу.

Останніми роками китайські компанії регулярно перевершують одна одну за кількістю безпілотників, що одночасно виконують синхронні польоти, створюючи видовищні нічні інсталяції. Ще в червні торік рекорд належав компанії з Чунціна, яка задіяла 11 787 дронів. Уже за декілька місяців його перевершили — тоді в повітря підняли 15 847 апаратів. Втім, і цей показник довго не протримався.

3 лютого 2026 року в місті Хефей, провінція Аньхой, відбулося нове рекордне шоу. Китайський виробник дронів EHang Egret запустив 22 580 безпілотників, які працювали як єдиний механізм завдяки технології «ройового інтелекту» на основі штучного інтелекту. Система дозволила уникнути будь-яких зіткнень у повітрі.

У небі з’являлися складні тривимірні фігури — традиційні китайські ліхтарі, міські пейзажі та інші динамічні композиції. Попри те, що близько 25 дронів не змогли піднятися, решта забезпечила новий рекорд Гіннеса за кількістю апаратів, які одночасно перебували під керуванням.

Подібні шоу не лише демонструють технологічний потенціал країни, а й можуть мати стратегічне значення. Експерти зазначають, що розвиток ройових технологій здатен знайти застосування у військовій сфері — зокрема для так званих «авіаційних атак насичення», коли велика кількість автономних безпілотників може перевантажити системи протиповітряної оборони.

