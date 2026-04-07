Реклама

Китай представив нову електромагнітну зброю, яка, за заявами розробників, здатна здійснювати до 2 000 пострілів на хвилину та працює майже безшумно.

Про це пише Daily Star.

Розробку представила державна оборонна компанія China South Industries Group. За даними ЗМІ, пристрій має вигляд компактної зброї, схожої на пістолет, і оснащений сенсорним екраном, що відображає рівень заряду та кількість боєприпасів у реальному часі.

Реклама

Зброя працює на основі електромагнітних котушок і використовує принцип, подібний до Гауссових гармат. Вона стріляє невеликими металевими снарядами, які розганяються за рахунок магнітного поля.

Нова китайська зброя / © CCTV

Розробники стверджують, що пристрій практично не створює шуму, не залишає гільз і не утворює диму, що робить його потенційно придатним для прихованих операцій.

Зброя має ствол 30 см, може пробивати дерев’яні поверхні з відстані в десятки метрів, а також має регульовану потужність — від меншої сили до потенційно летальної.

Окремо підкреслюється, що ця розробка може використовуватися як нелетальна альтернатива для поліції, однак на максимальній потужності постріли можуть становити серйозну загрозу життю.

Реклама

Нагадаємо, Трамп уперше зізнався, що надсилав зброю іранцям.