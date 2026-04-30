В Ізраїлі ультаортодокси влаштували протести проти призову до армії (відео)

Розгін ультраортодоксальних євреїв у Єрусалимі, які блокували вулицю під час протесту / © Associated Press

В Ізраїлі сотні ультраортодоксальних євреїв влаштували протести проти обов’язкового призову до армії для студентів релігійних шкіл. Правоохоронці намагаються розігнати їх.

Про це повідомила Al Jazeera.

Сотні представників ультраортодоксальної єврейської громади перекрили головну трасу, що веде до Західного Єрусалиму, протестуючи проти обов’язкового призову до ізраїльської армії для студентів релігійних закладів. Поліція Ізраїлю вжила заходів, щоб розблокувати рух і розігнати учасників акції.

Хвиля обурення в цій спільноті посилилася після рішення Вищого суду Ізраїлю, який зобов’язав владу скоротити фінансову підтримку для тих ультраортодоксальних євреїв, що уникають служби, а також ініціювати проти них кримінальні провадження.

Дата публікації 10:19, 30.04.26

Нагадаємо, Ізраїль ще влітку 2025 року посилив мобілізацію: планувалося, що до кінця сезону повістки отримають 54 тис. ультраортодоксальних студентів. ЦАХАЛ готував санкції, розширював місця у в’язницях та скоротив термін визнання ухилянтом до 12 днів після ігнорування третього виклику. Для розшуку запровадили блокпости на дорогах, перевірки в аеропортах та спонтанні рейди. Це стало можливим після скасування Верховним Судом пільг на звільнення від служби для ортодоксів, які раніше були звільнені від обов’язкового призову.

