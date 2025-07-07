Ізраїль починає боротися з ухилянтами: чи запозичать "досвід" України

Хасиди. Фото ілюстративне / © Getty Images

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В Ізраїлі видадуть 54 000 повісток про призов ультраортодоксальним єврейським студентам семінарій (єшива). Крім того ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) готується посилити заходи проти ухилянтів.

Про це повідомляють Reuters та Jerusalem Post.

За даними міністерства оборони Ізраїлю, на першому етапі має бути розіслано 25.000 персональних первинних повісток. Поставлена ​​мета — 54 000 повісток до кінця літа. Дати призову будуть призначені протягом найближчих 12 місяців.

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Серед 54 000 осіб, яких викликають, є ортодокси усіх вікових груп, здебільшого близько 26 років.

ЦАХАЛ вимагає від уряду запровадження санкцій проти ухилянтів. Там заявили, що наразі мають 250-300 місць у в’язницях, готових для арешту ухилянтів від призову, як ортодоксальних євреїв, так і з інших громад. ЦАХАЛ запевняє, що за необхідності може розширити кількість місць у в’язницях.

Jerusalem Post припускає, що такі цифри все ще будуть незначними порівняно з кількістю потенційних ухилянтів, але все ж набагато більшими за кількість ухилянтів, яких заарештовували в минулому.

Як розшукуватимуть ухилянтів в Ізраїлі

За інформацією ЗМІ, для розшуку ухилянтів ЦАХАЛ перевірятимуть аеропорти, контрольно-пропускні пункти та влаштувати інші спонтанні перевірки в районах, де ймовірно перебуватимуть ухилянти від призову. Планується встановлення блокпостів на дорогах і на в’їзді в населені пункти по всій країні.

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Крім того, процес визнання ухиляном буде скорочено: людина, яка не відгукнеться на три повістки, вважатиметься ухилянтом через 12 днів після отримання третьої повістки.

Нагадаємо, що рішення Верховного Суду Ізраїлю минулого року скасувало багаторічне звільнення від призову для ультраортодоксальних іудейських студентів.

Військова служба є обов’язковою для більшості ізраїльських євреїв з 18 років і триває 24-32 місяці, з додатковим резервним обов’язком у наступні роки. Члени 21% арабського населення Ізраїлю здебільшого звільнені від неї, хоча деякі все ж таки служать.

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