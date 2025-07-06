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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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671
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Коли РФ почне найбільший терор проти українських міст: Берлінська закликала готуватися

Берлінська прогнозує, що найбільший повітряний терор РФ розпочне взимку 2025-26 і в подальші роки.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Марія Берлінська

Марія Берлінська / © скриншот з відео

Найбільший терор Росія почне поти українських міст цієї зими.

Таку думку висловила волонтерка й керівниця технологічного проєкту Victory Drones в інтерв’ю «Апостроф TV».

«Мова йде не тільки про „Шахеди“, а й про що я нещодавно писала — мова йде про автономні роботи, які будуть працювати не по координатам, а в так званому „режимі полювання“, до цього вже потрібно готуватися», — каже волонтерка.

Вона закликає готуватися до збиття не тільки «Шахедів», але й автономних роботів, не тільки над Харковом і Запоріжжям, але, наприклад, Вінницею чи навіть Рівним чи Львовом.

«Це дуже важлива загроза, зараз до неї важливо готуватися. Будуть фактично візуально орієнтуватися, буде оптична навігація, яка дає можливість розуміти роботу, де він знаходиться і полювати за людьми, автомобілями і т.д. От таким терором вони будуть займатися, я більш ніж переконана. І у нас ще є час підготуватися», — попереджає Берлінська.

Волонтерка припускає, що скоріше всього розгортання цього почнеться восени, але найбільший терор почнеться взимку 2025-26 і в подальші роки. Це будуть «Шахеди», ракети та інші повітряні системи.

«Росіяни хочуть контролювати небо, бо в сучасній війні, хто контролює небо, той контролює землю. Вони пройшли сюди з авіацією в березні 2022 року. Ми почали збивати авіацію, вони зрозуміли, що занадто дорого постійно втрачати літаки і пілотів, тому вони зробили зараз другий підхід — вже дронами та балістикою», — підсумувала вона.

Раніше Марія Берлінська зробила моторошний прогноз на 2026 рік, заявивши про тисячі дронів-убивць у Львові та Чернівцях.

Крім того, про зростаючу небезпеку від російських безпілотників висловилися й інші відомі українці:

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