Нічна атака РФ змінила рух транспорту в Києві

Метро / © Associated Press

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Через російську ракетну атаку на Київ 19 жовтня 2026 року змінено рух поїздів метрополітену, а замість закритих станцій запущено додатковий наземний транспорт (автобуси).

Про це повідомили в КМДА.

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Зокрема, через пошкодження інфраструктури метро у Києві збільшують кількість автобусів на маршрутах №№ 1-М, 118

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На тимчасовий маршрут № 1-М додадуть:

3 автобуси, які курсуватимуть між ст. м. «Лісова» та ст. м. «Дарниця»

12 автобусів, які курсуватимуть від ст. м. «Лісова» до ст. м. «Палац спорту»

Також на маршрут № 118 додадуть 2 автобуси

«Такий розподіл автобусів дозволить забезпечити сполучення з центральною частиною міста, зокрема у випадку оголошення повітряної тривоги, та водночас уникнути надмірного навантаження на ст. м. „Дарниця“, — йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, у Києві внаслідок масованої російської атаки пошкоджено наземну станцію метрополітену, колії та кабельну мережу. Через це вранці 19 жовтня поїзди червоної лінії курсуватимуть за зміненим маршрутом. Унаслідок атаки загинула 21-річна дівчина, ще троє людей постраждали. Двоє з них перебувають у стаціонарах міських лікарень.

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