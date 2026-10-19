Росіяни вдарили по Дніпру: пошкоджені будинки, під завалами можуть бути люди

Дніпро / © Олександр Ганжа

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Російські війська завдали удару по Дніпру 19 жовтня. Внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки. За попередньою інформацією, всередині можуть перебувати заблоковані люди.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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За його словами, внаслідок російського удару постраждала 84-річна жінка. Медики доправили її до лікарні для надання необхідної допомоги.

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Також очільник області повідомив про пошкодження приватних будинків.

«За попередньою інформацією, у них можуть бути заблоковані люди», — зазначив Ганжа.

На місці атаки працюють усі необхідні екстрені служби.

Наразі інформація про масштаби руйнувань та можливу кількість людей, які залишаються в пошкоджених будинках, уточнюється.

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