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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
198
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1 хв

Росіяни вдарили по Дніпру: пошкоджені будинки, під завалами можуть бути люди

Унаслідок російської атаки на Дніпро пошкоджено приватні будинки. Постраждала 84-річна жінка, яку госпіталізували. Є побоювання, що в пошкоджених оселях залишилися заблоковані люди.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дніпро

Дніпро / © Олександр Ганжа

Російські війська завдали удару по Дніпру 19 жовтня. Внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки. За попередньою інформацією, всередині можуть перебувати заблоковані люди.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, внаслідок російського удару постраждала 84-річна жінка. Медики доправили її до лікарні для надання необхідної допомоги.

Також очільник області повідомив про пошкодження приватних будинків.

«За попередньою інформацією, у них можуть бути заблоковані люди», — зазначив Ганжа.

На місці атаки працюють усі необхідні екстрені служби.

Наразі інформація про масштаби руйнувань та можливу кількість людей, які залишаються в пошкоджених будинках, уточнюється.

Нагадаємо, що у Києві після атаки РФ закрили дві станції метро: як курсуватимуть поїзди

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