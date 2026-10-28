Мільярдер із $4,2 млрд не залишить спадок своїм дітям: куди підуть його гроші

Мільярдер вирішив залишити семеро дітей без спадщини / © pixabay.com

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Британський мільярдер Джон Кодвелл, статки якого оцінюють приблизно у 4,2 млрд доларів, не планує передавати дітям більшу частину свого спадку. Натомість бізнесмен хоче спрямувати щонайменше 70% грошей на благодійність. Він переконаний, що його семеро дітей повинні самостійно побудувати кар’єру та досягти фінансового успіху.

Про це пише британське видання Daily Star.

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74-річний Джон Кодвелл — засновник британської мережі магазинів мобільних телефонів Phones4u. У 2006 році він продав свій бізнес за понад 2 млрд доларів, а згодом став одним із найбагатших підприємців Великої Британії. За даними Forbes, його реальні статки становлять 4,20 мільярда доларів США.

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Бізнесмен має семеро дітей від чотирьох різних жінок. Проте ділитися з ними величезним статком він не збирається з двох головних причин.

Кодвелл розповів, що після продажу компанії перед ним постало питання, що робити з отриманими мільярдами. Спочатку він вирішив передбачити у заповіті щонайменше 50% свого багатства для благодійних організацій. Згодом підприємець збільшив цю частку. Тепер він планує спрямувати на благодійність не менше 70% статків.

Друга причина Джона полягає в тому, що він хоче, щоб діти боролися за власний успіх.

«Я категорично не вірю в „дітей із трастових фондів“. Це погано для них. Ви повинні залишити їм шанс на власний успіх, власні нагороди та власне задоволення», — переконаний мільярдер.

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Кодвелл додав, що з часом дедалі більше переконувався в необхідності не залишати дітям великих сум грошей.

У підприємця семеро дітей від чотирьох стосунків. Троє народилися у шлюбі з колишньою дружиною Кейт Макфарлейн, ще двоє — від інших партнерок. Двоє наймолодших дітей — від його нинішньої партнерки, колишньої професійної велосипедистки Модести Вжесняускайте.

Скромність у побуті

Ще одна особливість способу життя Кодвелла — небажання користуватися приватною авіацією, попри можливість дозволити собі такий транспорт.

Бізнесмен розповів, що літає літаками бюджетної авіакомпанії. Він не бачить необхідності витрачати величезні гроші на приватні перельоти, особливо з огляду на їхній вплив на довкілля.

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За його словами, приватний літак може коштувати близько 13 тисяч доларів за годину польоту, а витрачати стільки пального заради однієї чи двох людей він вважає неправильним.

«Я міг би мати приватний літак. Але я не дуже погоджуюся з тим, що одна чи дві людини сидять у літаку, який коштує 13 тисяч доларів на годину, і спалюють усе це паливо», — пояснив підприємець.

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