«Віддали $350 млрд і нічого не отримали»: Трамп знову розкритикував допомогу Україні

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп знову розкритикував попередню адміністрацію за військову допомогу Україні та європейським союзникам.

Про це американський лідер заявив 27 жовтня під час передвиборчого мітингу в Техасі.

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Під час виступу президент США заявив, що його адміністрація відновила американські збройні сили, тоді як попередник Джо Байден, за його словами, передав значну частину військових ресурсів іншим країнам.

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«Ми відновили збройні сили. А Байден роздав значну їх частину. Треба було брати за це якусь плату. Це ж Європа. Вони можуть заплатити», — сказав Трамп.

Він також наголосив, що нині Сполучені Штати отримують оплату від європейських союзників за озброєння, яке передають Україні. Ймовірно, йдеться про програму PURL, у межах якої партнери фінансують закупівлю американської зброї для українських потреб.

«Гадаю, вони передають озброєння Україні чи комусь іще, але вони нам платять. Байден міг про це попросити. Він віддав $350 мільярдів, і ми так нічого й не отримали за це, окрім того, що вони вважають нас дурними», — додав американський президент.

Таким чином Трамп укотре заявив, що Вашингтон, на його думку, мав вимагати оплати за військову допомогу ще за попередньої адміністрації. Водночас його твердження про $350 млрд не варто сприймати як підтверджену суму прямих витрат США виключно на допомогу Україні: у різних заявах Трампа йдеться також про підтримку європейських союзників і НАТО.

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Раніше повідомлялося, що адміністрація Білого дому розглядає можливість скасування санкцій проти Російського фонду прямих інвестицій, який у Вашингтоні раніше називали одним із головних інструментів міжнародного впливу Кремля.

Ми раніше інформували, що три танкери з приблизно 140 тисячами тонн російського дизелю прямують до США в межах домовленості Дональда Трампа з Путіним.

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