Танкер / © Associated Press

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Три танкери з приблизно 140 тисячами тонн російського дизелю прямують до США в межах домовленості Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Серед них — судно Leruo, яке перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії та Канади.

Про це пише Financial Times.

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Російський дизель прямує до США: що відомо про три танкери

За даними Financial Times, три танкери перевозять до США загалом близько 140 тисяч тонн російського дизельного пального. Це перші поставки в межах домовленості між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним, яка передбачає тимчасове послаблення американських обмежень на імпорт російського дизелю.

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«Три танкери, завантажені російським дизелем, — зокрема одне судно, яке є в чорному списку європейських властей, — мають прибути до портів США наступного тижня», — пишуть журналісти Financial Times.

Як повідомляє Financial Times, першим американського узбережжя може досягти танкер Agioi Fanendes, який перевозить близько 40 тисяч тонн дизелю. За даними видання, його прибуття очікується 7 листопада. Спочатку судно вказувало Нью-Йорк як пункт призначення, однак згодом змінило статус на «за розпорядженням», тому остаточне місце розвантаження наразі не підтверджене.

Financial Times також пише, що танкер Talisman очікують біля східного узбережжя США 9 листопада. Третє судно — Leruo — за наведеними виданням даними MarineTraffic, може прибути до атлантичного узбережжя США приблизно 11 листопада.

Танкер Leruo під санкціями: чому його рейс до США викликав питання

Як пише Financial Times, особливу увагу привернув танкер Leruo під прапором Сьєрра-Леоне. Судно належить гонконзькому власнику та перебуває під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії та Канади.

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За даними видання, обмеження проти Leruo запровадили через перевезення російських вантажів та використання ризикованих практик. Зокрема, йдеться про вимкнення системи визначення місцезнаходження судна та перевантаження вантажів із судна на судно.

«Leruo потрапив під санкції європейських країн у 2025 році за перевезення російських вантажів і використання ризикованих практик, зокрема вимкнення технології визначення місцезнаходження», — повідомляє Financial Times із посиланням на OpenSanctions.

Financial Times зазначає, що можливе прибуття такого танкера до США створює додаткові юридичні ризики для компаній, які братимуть участь в обслуговуванні та імпорті вантажу. Американські морські й фінансові компанії тісно пов’язані з європейськими системами, де проти Leruo діють санкції.

Угода Трампа і Путіна щодо дизелю: навіщо США російське пальне

Як пише Financial Times, про домовленість із Росією Дональд Трамп оголосив 9 жовтня. За словами американського президента, Росія мала одразу вивести на американський і світовий ринки понад 300 тисяч тонн дизелю, у листопаді — ще 500 тисяч тонн, а згодом — ще 1 мільйон тонн.

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«Це велика новина. Росія негайно вивільнить понад 300 тисяч тонн дизелю на світовий ринок, а згодом — ще мільйони тонн», — заявив Дональд Трамп, коментуючи домовленість із Москвою.

За даними Financial Times, адміністрація Трампа розраховує, що додаткові обсяги дизельного пального допоможуть збільшити пропозицію на ринку та стримати високі ціни у США. Домовленість уклали незадовго до проміжних виборів до Конгресу, запланованих на 3 листопада.

Видання також зазначає, що для реалізації домовленості Міністерство фінансів США видало тимчасову ліцензію, яка дозволяє операції з російським дизельним пальним до квітня 2027 року. Росія зі свого боку послабила власні обмеження на експорт дизелю.

При цьому, як звертає увагу Financial Times, європейські обмеження щодо російського пального залишаються чинними. На цьому тлі особливу увагу привертає Leruo: танкер перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії та Канади, однак тепер може доправити партію російського дизелю до США.

Експерти також сумніваються, що домовленість із Москвою суттєво знизить ціни на пальне у США. За оцінками аналітиків, заявлених обсягів може бути недостатньо, щоб помітно вплинути на дефіцит дизелю та світові ціни.

Financial Times раніше писала, що «російська дизельна авантюра Трампа є цинічною і не спрацює», зазначаючи, що президент США ризикує зашкодити Україні, намагаючись стримати ціни, зростання яких пов’язане з його власною війною.

Як зазначає Financial Times, домовленість Трампа з Путіним не лише відкриває американський ринок для російського дизелю, а й створює для Москви можливості збільшити постачання пального на інші ринки.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що дизельна угода між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним викликала критику як в Україні, так і у США. У Вашингтоні група сенаторів від обох партій поставила під сумнів законність домовленості, посилаючись на ухвалену 2022 року заборону на імпорт російської нафти.

Угода також зіграла на руку Кремлю. Москва використала заяви Трампа та його критику президента України Володимира Зеленського для посилення тиску на Київ і просування власних тез щодо мирного врегулювання. За оцінками експертів, таким чином Путін отримав додатковий інструмент впливу на Україну.

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