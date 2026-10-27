Танкер / © Associated Press

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Три танкера с примерно 140 тысячами тонн российского дизеля направляются в США в рамках договоренности Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Среди них судно Leruo, которое находится под санкциями ЕС, Великобритании и Канады.

Об этом пишет Financial Times.

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Российский дизель направляется в США: что известно о трех танкерах

По данным Financial Times, три танкера перевозят в США в общей сложности около 140 тысяч тонн российского дизельного горючего. Это первые поставки в рамках договоренности между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, которая предусматривает временное ослабление американских ограничений на импорт российского дизеля.

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«Три танкера, загруженные российским дизелем, в том числе одно судно, которое находится в черном списке европейских властей, должны прибыть в порты США на следующей неделе», — пишут журналисты Financial Times.

Как сообщает Financial Times, первым американского побережья может достичь танкер Agioi Fanendes, который перевозит около 40 тысяч тонн дизеля. По данным издания, его прибытие ожидается 7 ноября. Сначала судно указывало Нью-Йорк как пункт назначения, однако впоследствии изменило статус на «по распоряжению», поэтому окончательное место разгрузки пока не подтверждено.

Financial Times также пишет, что танкер Talisman ожидается у восточного побережья США 9 ноября. Третье судно — Leruo — по приведенным изданием данным MarineTraffic, может прибыть к атлантическому побережью США примерно 11 ноября.

Танкер Leruo — под санкциями: почему его рейс в США вызвал вопросы

Как пишет Financial Times, особое внимание привлек танкер Leruo под флагом Сьерра-Леоне. Судно принадлежит гонконгскому владельцу и находится под санкциями Европейского Союза, Великобритании и Канады.

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По данным издания, ограничения против Leruo ввели из-за перевозки российских грузов и использования рискованных практик. В частности, речь идет об отключении системы определения местоположения судна и перегрузке грузов с судна на судно.

«Leruo попал под санкции европейских стран в 2025 году за перевозку российских грузов и использование рискованных практик, в частности отключение технологии определения местоположения», — сообщает Financial Times со ссылкой на OpenSanctions.

Financial Times отмечает, что возможное прибытие такого танкера в США создает дополнительные юридические риски для компаний, участвующих в обслуживании и импорте груза. Американские морские и финансовые компании тесно связаны с европейскими системами, где против Leruo действуют санкции.

Соглашение Трампа и Путина по поводу дизеля: зачем США российское горючее

Как пишет Financial Times, о договоренности с Россией Дональд Трамп объявил 9 октября. По словам американского президента, Россия должна была сразу вывести на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизеля, в ноябре — еще 500 тысяч тонн, а затем — еще 1 миллион тонн.

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«Это большая новость. Россия немедленно высвободит более 300 тысяч тонн дизеля на мировой рынок, а впоследствии еще миллионы тонн», — заявил Дональд Трамп, комментируя договоренность с Москвой.

По данным Financial Times, администрация Трампа рассчитывает, что дополнительные объемы дизельного горючего помогут увеличить предложение на рынке и сдержать высокие цены в США. Договоренность была заключена незадолго до промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на 3 ноября.

Издание также отмечает, что для реализации договоренности Министерство финансов США выдало временную лицензию, разрешающую операции с российским дизельным топливом до апреля 2027 года. Россия, со своей стороны, ослабила собственные ограничения на экспорт дизеля.

При этом, как обращает внимание Financial Times, европейские ограничения в отношении российского горючего остаются в силе. На этом фоне особое внимание привлекает Leruo: танкер находится под санкциями ЕС, Великобритании и Канады, однако теперь может доставить партию российского дизеля в США.

Эксперты также сомневаются, что договоренность с Москвой существенно снизит цены на топливо в США. По оценкам аналитиков, заявленных объемов может оказаться недостаточно, чтобы заметно повлиять на дефицит дизеля и мировые цены.

Financial Times ранее писала, что «российская дизельная авантюра Трампа цинична и не сработает», отмечая, что президент США рискует навредить Украине, пытаясь сдержать цены, рост которых связан с его собственной войной.

Как отмечает Financial Times, договоренность Трампа с Путиным не только открывает американский рынок для российского дизеля, но и создает для Москвы возможность увеличить поставки топлива на другие рынки.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что дизельное соглашение между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным вызвало критику как в Украине, так и в США. В Вашингтоне группа сенаторов от обеих партий подвергла сомнению законность договоренности, ссылаясь на принятый в 2022 году запрет на импорт российской нефти.

Соглашение также сыграло на руку Кремлю. Москва использовала заявления Трампа и его критику президента Украины Владимира Зеленского для усиления давления на Киев и продвижения собственных тезисов мирного урегулирования. По оценкам экспертов, таким образом, Путин получил дополнительный инструмент влияния на Украину.

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