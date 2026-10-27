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Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
2 мин

Два стакана — и вековой нагар с кастрюль, противней и сковородок сойдет сам: способ наших бабушек

Как очистить старый нагар с кастрюль, сковородок и противней без химических средств, уксуса и соды: народный метод, проверенный временем.

Автор публикации
Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Как очистить старый нагар с посуды: народные методы

Как очистить старый нагар с посуды: народные методы / © pixabay.com

Отмыть старый нагар с кастрюль, противней и сковородок можно с помощью простых средств, которые найдутся в хозяйстве. Один из народных способов предполагает использование картофельного крахмала и хозяйственного мыла. Рассказываем, как отмыть старый нагар с посуды с помощью простых средств, которые есть в каждом доме.

Как приготовить раствор для очистки посуды

Для этого способа понадобятся:

  • 5 литров воды;

  • 1 стакан картофельного крахмала;

  • 1 стакан натертого хозяйственного мыла.

Воду налейте в большую металлическую емкость, добавьте крахмал и измельченное на терке мыло. Тщательно перемешайте, чтобы составляющие распределились в жидкости. Затем окуните загрязненную посуду в раствор и нагревайте его на плите. После нагревания оставьте его в жидкости, чтобы старый жир размягчился.

Когда раствор остынет до комфортной температуры, извлеките посуду и очистите поверхность губкой или щеткой. Размягченный нагар должен отходить легче, чем во время обычной мойки. При значительном слое загрязнений очистка может потребовать дополнительного повторения.

Почему совмещают крахмал и хозяйственное мыло

Хозяйственное мыло помогает отмывать жирные загрязнения, а крахмал делает смесь более густой. Вместе с нагреванием и длительным замачиванием это помогает ослабить слой старого жира, накопившийся на наружных стенках кастрюль и сковородок.

Такой способ прежде всего рассчитан на металлическую посуду, которую можно погружать в горячую воду. Результат зависит от материала изделия, толщины нагара и того, как давно он образовался.

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