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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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«Отдали $350 млрд и ничего не получили»: Трамп снова раскритиковал помощь Украине

Он утверждает, что Соединенные Штаты предоставили вооружение на $350 млрд, но не получили ничего взамен.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вновь подверг критике предыдущую администрацию за военную помощь Украине и европейским союзникам.

Об этом американский лидер заявил 27 октября во время предвыборного митинга в Техасе.

Во время выступления президент США заявил, что его администрация восстановила американские вооруженные силы, в то время как предшественник Джо Байден, по его словам, передал значительную часть военных ресурсов другим странам.

«Мы восстановили вооруженные силы. А Байден раздал значительную часть. Надо было брать за это какую-нибудь плату. Это ведь Европа. Они могут заплатить», — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что в настоящее время Соединенные Штаты получают оплату от европейских союзников за вооружение, переданное Украине. Вероятно, речь идет о программе PURL, в рамках которой партнеры финансируют закупку американского оружия для украинских нужд.

«Думаю, они передают вооружение Украине или еще кому-то, но они нам платят. Байден мог об этом попросить. Он отдал $350 миллиардов, и мы так ничего и не получили за это кроме того, что они считают нас глупыми», — добавил американский президент.

Таким образом Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон, по его мнению, потребовал оплаты за военную помощь еще при предыдущей администрации. В то же время, его утверждение о $350 млрд не стоит воспринимать как подтвержденную сумму прямых расходов США исключительно на помощь Украине: в различных заявлениях Трампа говорится также о поддержке европейских союзников и НАТО.

Ранее сообщалось, что администрация Белого дома рассматривает возможность упразднения санкций против Российского фонда прямых инвестиций, который в Вашингтоне ранее называли одним из главных инструментов международного влияния Кремля.

Мы ранее информировали, что три танкера с примерно 140 тысячами тонн российского дизеля направляются в США в рамках договоренности Дональда Трампа с Путиным.

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