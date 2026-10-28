«Отдали $350 млрд и ничего не получили»: Трамп снова раскритиковал помощь Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп вновь подверг критике предыдущую администрацию за военную помощь Украине и европейским союзникам.

Об этом американский лидер заявил 27 октября во время предвыборного митинга в Техасе.

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Во время выступления президент США заявил, что его администрация восстановила американские вооруженные силы, в то время как предшественник Джо Байден, по его словам, передал значительную часть военных ресурсов другим странам.

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«Мы восстановили вооруженные силы. А Байден раздал значительную часть. Надо было брать за это какую-нибудь плату. Это ведь Европа. Они могут заплатить», — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что в настоящее время Соединенные Штаты получают оплату от европейских союзников за вооружение, переданное Украине. Вероятно, речь идет о программе PURL, в рамках которой партнеры финансируют закупку американского оружия для украинских нужд.

«Думаю, они передают вооружение Украине или еще кому-то, но они нам платят. Байден мог об этом попросить. Он отдал $350 миллиардов, и мы так ничего и не получили за это кроме того, что они считают нас глупыми», — добавил американский президент.

Таким образом Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон, по его мнению, потребовал оплаты за военную помощь еще при предыдущей администрации. В то же время, его утверждение о $350 млрд не стоит воспринимать как подтвержденную сумму прямых расходов США исключительно на помощь Украине: в различных заявлениях Трампа говорится также о поддержке европейских союзников и НАТО.

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Ранее сообщалось, что администрация Белого дома рассматривает возможность упразднения санкций против Российского фонда прямых инвестиций, который в Вашингтоне ранее называли одним из главных инструментов международного влияния Кремля.

Мы ранее информировали, что три танкера с примерно 140 тысячами тонн российского дизеля направляются в США в рамках договоренности Дональда Трампа с Путиным.

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