Єменські хусити

Реклама

Російські розвідувальні супутники могли допомагати хуситам та іракським бойовикам, які є союзниками Ірану, готувати атаки на Близькому Сході.

Про це повідомляє Associated Press.

Реклама

У вересні підтримувані Іраном бойовики завдали високоточного удару по насосних станціях стратегічного нафтопроводу Саудівської Аравії. За кілька днів відбулася ще одна атака — цього разу по військовій авіабазі країни.

Реклама

Як з’ясувало AP, за кілька днів до обох атак російські супутники-розвідники перебували над відповідними об’єктами.

Приватна компанія з геопросторової розвідки проаналізувала 40 ракетних атак і ударів безпілотників по Саудівській Аравії в період від 1 липня до 19 жовтня. У кожному випадку фахівці виявили схожу закономірність: російські урядові та військові супутники пролітали над районами майбутніх ударів за кілька днів до атак і після них.

Засновник женевської компанії AURORAH Geosignal Intelligence Наваф Обеїд заявив, що дослідники зафіксували повний збіг між супутниковою активністю та ударами.

Троє чиновників повідомили AP, що хусити та інші союзники Ірану могли отримувати переваги завдяки російській розвідці, а також можливостям Китаю. За даними видання, іранські радники на місцях аналізували розвідувальну інформацію та передавали її союзним угрупованням.

Реклама

Росія та Іран тривалий час співпрацюють у військовій сфері, зокрема в питанні передавання технологій безпілотників. Американські та європейські чиновники також заявляли про обмін розвідувальними даними між Москвою та Тегераном.

Уранці 10 вересня безпілотники, запущені з території Іраку, уразили три важливі насосні станції нафтопроводу «Схід — Захід». Цей маршрут має стратегічне значення для транспортування саудівської нафти на світовий ринок, зокрема на тлі атак Ірану на судноплавство в Ормузькій протоці.

Приблизно через тиждень хусити завдали удару по авіабазі короля Фахда в місті Таїф. Кілька снарядів влучили в район військового об’єкта. Пошкоджень зазнав винищувач Eurofighter Typhoon італійських ВПС, який перебував біля ангарів.

За даними компанії Обеїда, в обох випадках кількість російських супутників, які пролітали над відповідними цілями, протягом 72 годин до та після атак зросла на 50% порівняно з липнем.

Реклама

Обеїд також повідомив, що аналогічні закономірності супутникової активності спостерігалися перед іранськими ударами по американських військових базах на Близькому Сході.

Водночас наведені дані свідчать про збіг супутникової активності з атаками, але самі по собі не доводять, що Росія безпосередньо передавала бойовикам розвіддані для кожного конкретного удару.

Раніше повідомлялося, що Росія передає ракети Ірану для війни проти США.

Ми раніше інформували, що Сполучені Штати розпорядилися евакуювати частину персоналу дипломатичних установ у Саудівській Аравії та членів їхніх сімей.

Новини партнерів

Новини партнерів