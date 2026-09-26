"Готуються до гіршого сценарію": розвідка США розкрила плани Саудівської Аравії щодо ядерної зброї

Саудівська Аравія може почати розробку ядерної зброї / © ТСН

Реклама

Саудівська Аравія не відкидає можливості в майбутньому розробити програму створення ядерної зброї. Про це йдеться в оцінці американської розвідки, яку передали Конгресу США. Документ має гриф секретності, однак його висновки вже стали відомі законодавцям.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на американських чиновників.

Реклама

Ця оцінка посилила дискусію навколо угоди адміністрації Дональда Трампа з Саудівською Аравією про розвиток цивільної ядерної енергетики. Частина американських законодавців побоюється, що домовленості можуть створити для Ер-Ріяда технічні можливості, які згодом можна буде використати для військової ядерної програми.

Реклама

Що передбачає ядерна угода США і Саудівської Аравії

Як повідомляє Reuters, угоду про цивільне ядерне співробітництво США та Саудівська Аравія уклали в липні. Вона передбачає будівництво в королівстві ядерних реакторів із використанням американських технологій, а також дозволяє Ер-Ріяду збагачувати уран і переробляти ядерні відходи.

Саме можливість збагачення урану викликає найбільше запитань у прихильників нерозповсюдження ядерної зброї. Такий процес необхідний для роботи атомної енергетики, але за подальшого підвищення рівня збагачення отриманий матеріал можна використовувати і для створення ядерної зброї.

За умовами угоди, спочатку Саудівській Аравії дозволяється збагачувати уран до рівня менш як 5%. Після додаткового дослідження та письмової домовленості цей ліміт може бути підвищений до 20%.

Ще один спірний момент — система міжнародних перевірок. Угода не зобов’язує Саудівську Аравію приєднатися до так званого Додаткового протоколу МАГАТЕ, який передбачає ширші можливості для перевірки ядерних об’єктів. Водночас очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що сторони працюють над механізмами, які дадуть агентству додаткові повноваження для контролю за чутливими ядерними операціями.

Реклама

Чому США побоюються ядерної гонки

Критики домовленостей вважають, що доступ Саудівської Аравії до повного ядерного паливного циклу може змінити баланс сил на Близькому Сході. Особливе занепокоєння викликає можливість того, що ядерна програма стане військовою, якщо регіональне протистояння загостриться.

Саудівська влада запевняє, що її ядерна програма матиме виключно мирний характер. Міністр енергетики країни Абдулазіз бін Салман заявив, що вона розвиватиметься з високим рівнем відповідальності та прозорості.

У Державному департаменті США також наголосили, що Вашингтон не підтримує і не підтримуватиме програму створення саудівської ядерної зброї. В адміністрації Трампа стверджують, що угода містить необхідні заходи для нерозповсюдження ядерної зброї.

Водночас група американських сенаторів-демократів у листі до держсекретаря Марко Рубіо заявила, що домовленість відходить від попередніх обмежень і потенційно відкриває Ер-Ріяду шлях до збагачення урану та створення ядерної зброї. Це є позицією критиків угоди, а не встановленим фактом про наміри Саудівської Аравії.

Реклама

Що може зробити Конгрес США

Угода зараз проходить 90-денний період розгляду в Конгресі США. Законодавці можуть спробувати заблокувати її, однак для подолання можливого президентського вето потрібна більшість у дві третини голосів.

Прихильники домовленостей наголошують на економічних та енергетичних перевагах співпраці. Для США це також можливість посилити зв’язки із Саудівською Аравією та конкурувати з Росією і Китаєм у сфері ядерних технологій.

Окремим питанням залишається позиція Саудівської Аравії щодо Ірану. Наслідки можливого поширення ядерної зброї в регіоні вже обговорювали американські посадовці. Зокрема, радник Трампа Кіт Келлог попереджав, що якщо ядерна зброя з’явиться в Ірані, аналогічний шлях може обрати Саудівська Аравія, а за нею — інші держави регіону.

Саудівська Аравія та ядерна загроза на Близькому Сході — останні новини

Цього місяця стало відомо про нову активність Ірану біля одного з ключових ядерних об’єктів країни. МАГАТЕ зафіксувало будівельні роботи поблизу ядерного комплексу в Ісфахані, що привернуло додаткову увагу до подальшої долі іранської ядерної програми.

Водночас протистояння Ірану зі США безпосередньо зачепило й країни регіону. У липні Саудівська Аравія відкрито вступила у війну проти Ірану, завдавши ударів по пов’язаних із Тегераном угрупованнях в Іраку.

А вже у вересні Тегеран висунув Вашингтону умови для завершення війни та заявив, що в разі нової ескалації може атакувати американські військові бази в регіоні. Водночас Іран не планує наразі виходити з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, хоча іранський посадовець попередив, що подальші дії США можуть змінити цю позицію.

Новини партнерів