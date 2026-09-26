В Олешках люди мруть з голоду і варять бур'ян: журналіст про новітній Голодомор

Олешки / © Дмитро Лубінець

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В окупованих Олешках на Херсонщині стрімко погіршується гуманітарна ситуація: місцеві мешканці фіксують випадки голодної смерті та змушені їсти, як в часи Голодомору 1932-33 бур’яну, аби вижити.

Про це повідомив журналіст Олег Батурін, спираючись на розповіді людей, які одними з останніх змогли виїхати із заблокованого міста.

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За словами переселенців, які підтримують зв’язок із тими, хто залишився в окупації, купити продукти в місті майже неможливо. Звична торгівля практично зупинилася. Навіть стихійні ринки, які були єдиним джерелом свіжої продукції.

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«В Олешках стає все гірше. Є вже випадки голодної смерті. „Базару“, на якому чогось купити майже неможливо — лише виміняти — майже теж немає. Люди рвуть портулак (бур’ян — Ред.) на городі, його варять і їдять. Ми сидимо майже завжди в хаті. Боїмося навіть вийти на вулицю. Звʼязок дуже поганий, але іноді пробивається», — переповідає журналіст слова місцевих жителів.

Водночас співрозмовники журналіста не підтвердили чутки, що в Олешках від голоду люди нібито їдять собак: «Про собак не чули».

«Також мені не підтвердили свідчення інших місцевих з Олешок, які казали, що люди в цьому місті вже змушені ловити і їсти щурів», — додав Олег Батурін

Водночас він зауважив, що мешканці Олешок, уже евакуйовані, «цілком можуть не знати, що відбувається в іншій частині міста — через відсутність нормального звʼязку, зруйновану інфраструктуру, заміновані дороги і постійну небезпеку з повітря».

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Голодомор в Олешках: головні новини

Раніше у Bild повідомили, що в окупованих Олешках стрімко погіршується гуманітарна ситуація: запаси їжі вичерпуються, а виїхати з міста практично неможливо.

Ще у травні повідомлялося, що в Олешках люди масово гинуть від голоду. Вони не мають що їсти, а спроби доправити бодай хліб завершуються загибеллю цивільних.

Днями у ВВС повідомили, що в Олешках тіла лежать на вулицях з грудня, а люди їдять бур’яни.

За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, в окупованих Олешках та районі залишаються понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей, які потерпають від нестачі їжі, води та медикаментів.

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