Учасниця "Холостяка" з Цимбалюком оголосила про вагітність і розсекретила стать майбутнього малюка

Тетяна Довгань / © instagram.com/tanya_dvgn

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Учасниця романтичного реаліті «Холостяк-14», де головним героєм був український актор Тарас Цимбалюк, Тетяна Довгань оголосила про вагітність.

Цьогоріч в особистому житті фармацевтки сталися кардинальні зміни. У серпні Тетяна Довгань оголосила, що вийшла заміж. А це ж учасниця «Холостяка» поділилась новими приємними новинами. Виявляється, у сім’ї Тетяни незабаром відбудеться поповнення. Фармацевтка вагітна первістком.

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«Дивне це відчуття, ти знаєш, що просто радієш, що тепер вас троє, але хвилюєшся так, ніби виграєш мільйон доларів», — ділиться Тетяна.

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Тетяна Довгань з чоловіком / © instagram.com/tanya_dvgn

До речі, на весіллі подружжя також організувало й гендер-паті. Парочка це зробила за допомогою чималої коробки. Коли вони її відкрили, з неї почали вилітати повітряні кульки блакитного кольору. Отже, Тетяна стане мамою сина.

«Багато було передбачень, народних прикмет і особистих відчуттів. Не знаю, як це працює, але у нашому випадку ніхто не помилився», — ділиться дівчина.

Тетяна Довгань з чоловіком / © instagram.com/tanya_dvgn

Зазначимо, Тетяна Довгань взагалі є фармацевткою. Вона стала відомою, коли взяла участь у романтичному шоу «Холостяк», де боролась за серце актора Тараса Цимбалюка. Щоправда, шлях Тетяни на проєкті був коротким, оскільки після другого випуску вона залишилась без троянди.

Нагадаємо, нещодавно переможницю «Холостяка-12» Катерину Лозовицьку запідозрили у вагітності. На весільних фото блогерки користувачі нібито помітили округлий животик.

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