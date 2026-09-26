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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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78
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Особисте життя Віталія Кличка: з ким живе мер, що поєднує з колишньою і який вигляд мають його діти

Віталій Кличко рідко ділиться подробицями про родину. Тож пропонуємо дізнатися, що відомо про його трьох дітей, які стосунки склалися з Наталією Єгоровою після розлучення й закоханість.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Віталій Кличко та його родина

Віталій Кличко та його родина / © ТСН

Мер Києва та колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко має трьох дітей від ексдружини Наталії Єгорової, однак нині його родина живе переважно далеко від України.

Віталій Кличко рідко говорить про особисте життя, а його діти й після розлучення батьків залишаються максимально непублічними. Водночас спортсмен і політик час від часу розповідає про стосунки з ними, спілкування з колишньою дружиною та побут із 76-річною мамою, з якою нині фактично живе.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про особисте життя Віталія Кличка, його дітей, стосунки з Наталією Єгоровою та життя з мамою.

Діти Віталія Кличка: чим займаються його сини та донька та їхні фото

У Віталія Кличка та Наталії Єгорової троє спільних дітей — сини Єгор-Даніель і Максим та донька Єлизавета-Вікторія. Усі вони народилися за кордоном і тривалий час навчалися та жили в різних країнах. Рідні Кличка не прагнуть публічності, тому їхні появи у соцмережах батьків чи матері трапляються нечасто.

Старший син 26-річний Єгор-Даніель пов’язав своє навчання з бізнесом та менеджментом. 23-річна Єлизавета-Вікторія свого часу вивчала психологію в Амстердамі.

Наталія Єгорова з сином Максимом / © instagram.com/natalia_yegorova

Наталія Єгорова з сином Максимом / © instagram.com/natalia_yegorova

Наталія Єгорова з донькою Єлизаветою-Вікторією / © instagram.com/natalia_yegorova

Наталія Єгорова з донькою Єлизаветою-Вікторією / © instagram.com/natalia_yegorova

Наймолодший 21-річний Максим обрав спорт і пішов батьківськими стопами. Щоправда, з його зростом понад 2 м замість боксерського рингу він обрав баскетбольний майданчик.

До слова, протягом останніх років Максим Кличко грав за збірну України з баскетболу. Проте тепер він продовжує карʼєру вже за океаном — в студентському баскетболі США.

Максим і Єлизавета-Вікторія Клички / © instagram.com/maximklitschko1

Максим і Єлизавета-Вікторія Клички / © instagram.com/maximklitschko1

Наталія Єгорова з трьома дітьми від Віталія Кличка / © instagram.com/natalia_yegorova

Наталія Єгорова з трьома дітьми від Віталія Кличка / © instagram.com/natalia_yegorova

Сам Кличко раніше відверто визнавав, що через професійну спортивну кар’єру, а згодом політичну діяльність не міг проводити з дітьми стільки часу, скільки хотів би. Значну частину батьківських турбот свого часу взяла на себе Наталія, яка регулярно проводить час з нащадками.

Нині ж через те, що троє дітей будують життя за кордоном, особисті зустрічі відбуваються нечасто, хоча мер підтримує зв’язок з родиною дистанційно.

Скандал із вечіркою дітей Кличка в Німеччині

Кілька років тому в Мережі активно обговорювали відео з відпочинку дітей Віталія Кличка в Німеччині. Тоді 21-річна Єлизавета-Вікторія та її молодший брат Максим разом із друзями влаштували вечірку в Гамбурзі, де проводили час за картами, танцями та вживанням алкоголю. Відео з посиденьок вони самостійно знімали та публікували в соцмережах.

На кадрах можна було побачити, як компанія друзів перед вечіркою придбала міцні алкогольні напої, а згодом продовжила відпочинок у будинку, де мешкала їхня мама Наталія Єгорова. У кадрі також фігурував кальян, а сама Єлизавета активно демонмтрувала принади. Відео швидко розлетілося Мережею та викликало обговорення через статус дітей київського мера.

Сам Віталій Кличко тоді публічно не коментував відео з приватної вечірки своїх дітей. Водночас цей епізод став одним із небагатьох випадків, коли непублічне життя його дітей опинилося в центрі уваги ЗМІ.

Віталій Кличко та Наталія Єгорова: якими залишилися їхні стосунки після розлучення

Віталій Кличко та Наталія Єгорова прожили у шлюбі понад 25 років, а про розлучення публічно повідомили 2022 року. Вирішальними у такому рішенні стали відстань і рідкісні зустрічі.

Утім, після завершення подружніх стосунків вони не припинили спілкування, зокрема через трьох спільних дітей. Наталія й надалі згадує колишнього чоловіка публічно з повагою.

Цього місяця Єгорова в інтерв’ю BILD знову говорила про Кличка та їхні нинішні взаємини. Вона зазначила, що вони продовжують спілкуватися, а також розповіла про свою величезну повагу до його роботи в Києві під час повномасштабної війни.

Віталій Кличко та Наталія Єгорова / © beatles.ru

Віталій Кличко та Наталія Єгорова / © beatles.ru

«Ми можемо знову поговорити. Звичайно, я не телефоную йому щодня. Але наші розмови стають довшими. Гадаю, в глибині душі він пишається мною», — говорила модель.

Окремо Наталія наголошувала, що досі може розраховувати на Кличка у питаннях, пов’язаних із її мамою, яка живе в Україні. За словами Єгорової, вона впевнена, що в разі необхідності колишній чоловік не залишить її матір без допомоги. Таким чином, попри розлучення, родинний зв’язок між колишнім подружжям повністю не зник.

«Хай що сталося між нами: якщо моїй матері знадобиться допомога, я знаю, що можу на нього розраховувати», — ділилася колишня дружина мера.

Наталія Єгорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Наталія Єгорова / © instagram.com/natalia_yegorova

З ким живе Віталій Кличко після розлучення й у кого закоханий

Після розриву з Наталією Єгоровою 55-річний Кличко не поспішає робити особисте життя публічним. Найбільш конкретно про свій нинішній побут він розповів у червні цього року, коли разом із мамою Надією Ульянівною прийшов на прем’єру вистави «Септима» в Києві.

Тоді в коментарі проєкту «Наодинці з Гламуром» мер столиці зізнався, що фактично живе разом із мамою. Водночас Надія Ульянівна не потребує постійного догляду й веде самостійне життя.

Віталій Кличко з мамою / © YULA company

Віталій Кличко з мамою / © YULA company

«Живемо разом. Але мама самостійна: вона то у себе, то у мене», — пояснив тоді Кличко.

При цьому мер зазначив, що для нових стосунків йому потрібен час. І додав, що зараз він більше зорієнтований на роботі та головних викликах столиці. А своїми «побаченнями» називає ситуації, коли «люди звертаються з проханням розв’язати їхні проблеми».

«Зараз закоханий у своє місто, країну та всіх киян, бо вони показують незламність і мужність. Я всіх люблю і намагаюсь допомогти», — говорив Віталій у коментарі Анні Севастьяновій.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина мера Наталія Єгорова вперше за десять років приїхала до рідних в Україну. Модель показала, як провела час у Карпатах.

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