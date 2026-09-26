Курс валют на суботу, 26 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют. / © unsplash.com

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Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 26 вересня. Перед вихідними долар додав 12 коп. Євро втратив 6 коп. Злотий - зменшився у ціні на 3 коп.

Про повідомили на сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 44,97 грн

Курс євро

1 євро — 51,12 грн

Курс злотого

1 польський злотий — 11,66 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 28 вересня. Після вихідних євро та злотий трохи додадуть у ціні.

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