ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
710
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на суботу, 26 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 25 вересня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Курс валют.

Курс валют. / © unsplash.com

Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 26 вересня. Перед вихідними долар додав 12 коп. Євро втратив 6 коп. Злотий - зменшився у ціні на 3 коп.

Про повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,97 грн

Курс євро

  • 1 євро — 51,12 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,66 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 28 вересня. Після вихідних євро та злотий трохи додадуть у ціні.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie