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Курс валют на суботу, 26 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 25 вересня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 26 вересня. Перед вихідними долар додав 12 коп. Євро втратив 6 коп. Злотий - зменшився у ціні на 3 коп.
Про повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,97 грн
Курс євро
1 євро — 51,12 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,66 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 28 вересня. Після вихідних євро та злотий трохи додадуть у ціні.
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